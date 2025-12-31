普亭：擴大在烏東北部緩衝區

俄羅斯總統普亭去年十二月卅一日發表跨年夜演說，表示俄國有自信在烏克蘭取得勝利。多家俄媒同日報導，俄國最高將領、總參謀長格拉西莫夫說，俄軍正持續在烏國東北部推進，普亭已下令今年要在當地擴大俄方所謂「緩衝區」範圍。

法新社報導，普亭在上述演說呼籲俄國民眾支持在烏作戰的英雄，「我們對各位和我方的勝利有信心」，還祝在烏國作戰的官兵新年快樂。

路透引述俄國國際傳真社報導，格拉西莫夫表示，普亭已下令在今年擴大位於鄰近俄國邊境的蘇米州、哈爾科夫州的緩衝區。

格拉西莫夫也已視察「北方」集團軍；該部隊在二○二四年初成立，至今一直在烏克蘭東北部活動，目的是在邊境打造一條緩衝帶。

另外，芬蘭警方去年十二月卅一日說，已扣押一艘船隻，該船據信損壞從芬蘭赫爾辛基連接愛沙尼亞塔林的海底通訊電纜。路透說，自俄烏戰爭二○二二年爆發起，波羅的海纜線、管線多次故障，使得周邊國家高度戒備。