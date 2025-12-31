快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

普丁新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天發表傳統新年電視談話，表示俄國自信會在烏克蘭贏得勝利。俄烏戰爭已持續近4年，如今俄國最重要的節日新年再次在戰爭中度過。

⭐2025總回顧

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）今年的新年談話簡短，內容大多獻給身處烏克蘭的俄羅斯「戰士與指揮官」。

他以「英雄」稱呼俄國士兵，並表示：「我們相信你們，也相信我們會勝利。」

莫斯科對烏克蘭發動的全面侵略戰爭至今已造成重大人員傷亡，雙方軍隊合計死亡人數據信達到數萬、甚至數十萬人。

近幾週在美國帶頭下，各方再度進行外交努力，以結束這場第二次世界大戰以來歐洲最嚴重衝突。

但普丁這段期間一再告訴俄羅斯民眾，若談判破裂，俄軍打算以武力奪取他已宣稱為俄國領土的烏克蘭地區剩餘部分。

普丁的新年談話最先在位於俄羅斯遠東地方的堪察加（Kamchatka）半島播出，那裡是俄國最早跨入新年的地區。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

封關倒數調節壓力大…標普500小跌 投資人續抱「耶誕行情」希望

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普丁會面

川普會澤倫斯基後與普丁通話 白宮稱氣氛正面

俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普丁官邸 澤倫斯基駁斥

相關新聞

普亭：擴大在烏東北部緩衝區

俄羅斯總統普亭去年十二月卅一日發表跨年夜演說，表示俄國有自信在烏克蘭取得勝利。多家俄媒同日報導，俄國最高將領、總參謀長格...

俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普丁官邸

俄羅斯國防部今天公布一段影片，聲稱畫面中是一架遭擊落的無人機，並在簡報中強調，這是為了證明本週烏克蘭曾企圖襲擊總統普丁官...

俄羅斯在烏克蘭東北部推進 普亭下令明年擴大「緩衝區」

俄羅斯多家新聞媒體今天報導，俄羅斯最高將領總參謀長格拉西莫夫表示，俄軍正持續在烏克蘭東北部推進，總統普亭已下令，2026...

聲東擊西？俄羅斯在遠東軍演，中俄軍演連線成形？

2025年的歲末年初，不只中國再度對台實施圍台軍演，就連北方的俄羅斯也是動作頻頻。俄羅斯宣布，2026年元旦至2026年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土——日本所稱的「北方四島」或「北方領土」，也就是俄羅斯所稱的南千島群島周邊海域。

川普火大 澤倫斯基否認襲普亭官邸

廿八日佛州海湖莊園的「川澤會」後，美國總統川普和俄羅斯總統普亭通話。川普形容，這次通話非常好，但普亭對他說，烏克蘭企圖以...

紐時：川普願談 烏就算取得成功

紐約時報廿九日分析，此次「川澤會」似乎除了承諾明年一月再會面，幾未取得什麼成果，這也提醒世人，俄烏和平協議仍遙遙無期。然...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。