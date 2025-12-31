普丁新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利

俄羅斯總統普丁今天發表傳統新年電視談話，表示俄國自信會在烏克蘭贏得勝利。俄烏戰爭已持續近4年，如今俄國最重要的節日新年再次在戰爭中度過。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）今年的新年談話簡短，內容大多獻給身處烏克蘭的俄羅斯「戰士與指揮官」。

他以「英雄」稱呼俄國士兵，並表示：「我們相信你們，也相信我們會勝利。」

莫斯科對烏克蘭發動的全面侵略戰爭至今已造成重大人員傷亡，雙方軍隊合計死亡人數據信達到數萬、甚至數十萬人。

近幾週在美國帶頭下，各方再度進行外交努力，以結束這場第二次世界大戰以來歐洲最嚴重衝突。

但普丁這段期間一再告訴俄羅斯民眾，若談判破裂，俄軍打算以武力奪取他已宣稱為俄國領土的烏克蘭地區剩餘部分。

普丁的新年談話最先在位於俄羅斯遠東地方的堪察加（Kamchatka）半島播出，那裡是俄國最早跨入新年的地區。