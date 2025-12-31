烏克蘭無人機攻擊 俄土普塞港與天然氣管線受損

快訊

中央社／ 莫斯科31日綜合外電報導

俄羅斯有關當局表示，烏克蘭昨天發動一連串無人機攻擊，目標涵蓋莫斯科、西部部分地區及克里米亞，造成莫斯科近郊一人受傷，並導致土普塞港口基礎設施與天然氣管線受損。

路透社報導，俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram上表示，俄羅斯防空部隊在自昨天晚間8時起的3個小時內，共擊落27架烏克蘭無人機，其中3架是在莫斯科地區上空被摧毀。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）在Telegram上指出，昨天整天共有21架烏克蘭無人機在莫斯科州上空遭擊落。這波攻擊造成一名平民受傷。

俄羅斯地方政府今天表示，烏克蘭發動無人機攻擊，造成俄羅斯黑海港口城市土普塞（Tuapse）的港口基礎設施以及一處住宅區的天然氣管線受損，所幸未傳出人員傷亡。

克拉斯諾達地區（Krasnodar）作戰指揮部在Telegram上表示，已派遣緊急應變人員前往搶修，並指出港口的泊位也已受損。

烏克蘭尚未對這起攻擊發表官方評論。路透社無法獨立核實相關報導或受損程度。

土普塞是俄羅斯在黑海地區重要的石油產品出口港之一，設有俄羅斯石油公司（Rosneft）以出口為導向的土普塞煉油廠，這座煉油廠每日加工產能約達24萬桶油，供應石腦油、燃料油與柴油等產品。

自俄羅斯近4年前對烏克蘭發動戰爭以來，土普塞港與這座煉油廠多次遭到烏克蘭無人機攻擊，過去的襲擊據稱曾引發火災，有時甚至導致營運中斷。

