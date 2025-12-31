外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

快訊

中央社／ 基輔30日綜合外電報導

在各方加強外交斡旋、力圖終結俄烏戰爭之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，下週將在法國與基輔的盟國領導人舉行會議。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體指出，在峰會召開前，烏克蘭盟國的安全顧問將於1月3日先行會面。

他說：「不久後，領袖級會議將登場。這些會議有其必要。我們計劃1月6日在法國聚首。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿4年，在近期一連串密集外交動作下，雙方戰火仍未停息。

澤倫斯基在做出上述宣布後不久向記者進一步說明，在法國峰會前，烏克蘭盟國的安全顧問將「檢視所有文件、完成所有前期準備」，再交由各國領導人討論。

他補充說，這些顧問1月7日將再度碰頭，以「進一步完善相關內容」。

澤倫斯基表示，基輔希望在這之後，能與歐洲領袖及美國總統川普舉行會議。

澤倫斯基週末在美國佛羅里達州與川普會談，基輔與華府皆表示，美方提出的終戰計畫已取得進展，但在重大議題上仍未見突破跡象。

