基輔稱俄羅斯攻擊烏克蘭黑海港口 1艘運穀民船受損
烏克蘭副總理庫列巴表示，俄羅斯今天攻擊烏南敖德薩州（Odesa）黑海港口皮夫登尼（Pivdennyi）和切爾諾莫斯克（Chornomorsk），造成1艘民船及其他基礎設施受損。
⭐2025總回顧
路透社報導，庫列巴（Oleksiy Kuleba）在通訊軟體Telegram發文表示：「這是俄羅斯又一次鎖定民用港口設施攻擊。敵方正試圖破壞物流及增加航運難度。」
庫列巴指出，1艘懸掛巴拿馬國旗並載滿穀物的民用船隻受損，有數座油料儲存槽被擊中，另有1人受傷，但這兩座港口維持運作。
敖德薩州同名首府及位於該州的黑海港口，對於烏克蘭的國際貿易及戰時經濟生存至關重要。烏克蘭是全球農產品生產與出口大國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言