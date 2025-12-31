聽新聞
紐時：川普願談 烏就算取得成功

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿九日分析，此次「川澤會」似乎除了承諾明年一月再會面，幾未取得什麼成果，這也提醒世人，俄烏和平協議仍遙遙無期。然而，對烏克蘭總統澤倫斯基，即使談判陷入僵局也算某種程度的成功。

對烏克蘭來說，最重要的是川普並未呼應俄方對停戰條件的極端要求，這和他今年就任初期時常表現出與克里姆林宮站在一起有所不同。

川普上述的轉變值得關注，因為在這次川澤會前，川普先與俄羅斯總統普亭通話。俄方臨時的事前干預，曾令烏克蘭對美國抱持的希望泡湯，例如在十月川澤會前的雙普通話，普亭似勸阻川普別對烏克蘭出售戰斧飛彈。但廿八日的雙普通話似未帶來同樣效果；此次川澤會後，川普並未公開施壓烏克蘭對俄國割地，並要求與俄國迅速達成協議。

鑒於川普屢屢揚言退出俄烏停戰的斡旋，他這次表達將持續參與談判，這對烏克蘭無疑是好消息。比利時智庫「拉斯穆森全球」高級主任內德爾庫說，「美烏正對話，這件事本身就是勝利」，澤倫斯基的挑戰是要向川普證明，他正盡力處理川普版俄烏和平方案，同時讓烏克蘭社會能接受該方案。

英國金融時報卅日專欄文章也提到，當俄烏兩軍在烏東打得你死我活時，兩國領袖正深陷另一場重大鬥爭，即爭取川普的支持。澤倫斯基的首要目標是阻止川普倒向普亭，但事實證明這是薛西弗斯式的任務。自今年以來，川普已在二月廿八日白宮川澤會等重大場合與澤倫斯基公開翻臉，並站到莫斯科這邊，但之後都被烏克蘭及其歐洲盟友拉回。

自白宮十一月確認支持美俄版廿八點和平方案以來，澤倫斯基盡力將其修改，不那麼偏袒俄方。結果，烏克蘭細緻且耐心的穿梭外交作為竟意外地高明，既讓美國談判代表能了解俄烏戰場前線的現實，又始終展現具建設性的態度，致力實現川普想達成的俄烏和平目標。

但普亭也正對川普遂行認知作戰。每次在川澤會前，普亭都能巧妙爭取到機會與川普長時間對話。澳洲退將、軍事分析家瑞恩指稱，普亭是現實世界與人心的「殖民者」，已成功徹底殖民川普的腦袋。

