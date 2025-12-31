川普火大 澤倫斯基否認襲普亭官邸

廿八日佛州海湖莊園的「川澤會」後，美國總統川普和俄羅斯總統普亭通話。川普形容，這次通話非常好，但普亭對他說，烏克蘭企圖以無人機攻擊普亭在俄國北部的官邸。川普表明，「我不喜歡這樣，這不好；我對這事相當憤怒」。

俄國外交部長拉夫羅夫聲稱，烏克蘭企圖攻擊普亭在莫斯科西北方諾夫哥羅州的莊園官邸，自廿八至廿九日共出動九十一架無人機，但全數被俄國防空系統摧毀，未造成生命與財產損失。

川普廿九日在海湖莊園記者會中說，在當天「雙普」通話中聽說上述事件，「我很生氣。現在時機敏感，時間點不對」，還說此前阻擋烏克蘭想取得戰斧巡弋飛彈要求，就是想防範這類攻擊。被問到美國情報單位能否證實確有此事，川普先說「我們會了解。我猜有可能沒這件事」，但又說「相信普亭」。

雙普廿八日在川澤會前就先通話兩小時，翌日又通話。白宮並未提供第二通電話內容的紀要，僅提到具建設性。白宮發言人李維特在社媒Ｘ寫道，雙普討論烏克蘭相關問題，氣氛正面。

烏克蘭總統澤倫斯基廿九日受訪時則駁斥普亭官邸遇襲是謊言，是俄方杜撰故事，才能有藉口持續攻擊基輔市等烏克蘭各地。澤倫斯基並在社媒寫道，俄國又一次利用危險言論，破壞美烏談判團隊達成的外交成果。烏克蘭外長西比哈說，對俄國不實說法，其他國家應避免回應，烏方根本沒做，俄國拿不出可信證據。

拉夫羅夫說，此事屬國家恐怖主義，俄軍已選定報復目標，俄方將檢討談判立場，但不會因此退出。普亭首席外交政策顧問鄂夏柯夫說，普亭在廿九日的雙普通話中表明，將回應烏方魯莽的恐怖行動，並重新審視對烏克蘭相關問題的立場。鄂夏柯夫還說，川普對此事除了感到震驚憤怒，也表示將影響美方與澤倫斯基未來的共事。

克里姆林宮發言人佩斯科夫卅日說，此事將使俄國在俄烏和平方案上的立場更強硬，已注意到烏方予以否認，西方國家媒體正配合烏方說法。他不願透露事發時普亭人在何處。俄國國防部卅日則宣布，可攜帶核彈頭的「榛果樹」極音速飛彈系統已正式服役，日前已在白俄羅斯舉行慶祝部署的儀式。

另外，波蘭等歐洲國家領袖卅日與加拿大及北約（ＮＡＴＯ）討論烏克蘭情勢。波蘭總理圖斯克會後說，美國提議的戰後安全保證讓外界有理由相信，這場戰爭能很快結束，但烏方需在領土問題上讓步。