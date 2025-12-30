波蘭總理：烏克蘭和平有望在數週內實現

快訊

中央社／ 華沙30日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克。美聯社
波蘭總理圖斯克今天與其他歐洲領袖、加拿大及北大西洋公約組織（NATO）舉行會談，圖斯克會後表示，烏克蘭有可能在數週內實現和平。

路透社報導，儘管俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）指控烏克蘭攻擊俄國總統官邸，並稱其談判立場將因此趨於強硬，圖斯克（Donald Tusk）依然這麼說。烏方已稱俄國的指控毫無根據，並指俄國有意延長衝突。

圖斯克在一場政府會議上表示：「和平即將到來，毫無疑問，有一些發展給人這場戰爭能夠結束的希望，而且會很快結束，但這仍是個遠非百分之百確定的希望。」

「當我說和平即將到來時，我指的是未來幾週，而不是未來幾個月或幾年。到了（明年）1月，我們都得齊心協力…共同就烏克蘭及這片地區的未來做出決定。」

圖斯克表示，美國向烏克蘭提供的安全保證，是他對衝突可望很快結束抱持希望的原因之一，但烏克蘭將須在領土問題上做出妥協。

美國總統川普（Donald Trump）28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後表示，他相信俄烏「可能已非常接近」能終止這場延續近4年的戰爭，但他也說還有重大障礙。

