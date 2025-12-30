俄國指控烏克蘭攻擊普丁官邸 談判立場將轉強硬
克里姆林宮指控基輔攻擊俄羅斯總統官邸後今天表示，在結束俄烏戰爭談判立場將變得更加強硬。基輔則回應相關指控毫無根據，意在延長衝突。
路透社報導，俄羅斯昨天表示，基輔以91架遠程攻擊無人機攻擊位於諾夫哥羅州（Novgorod）的總統官邸，俄方將予以報復，並且重新檢討其談判立場，但不會退出可能達成和平協議的談判。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「這起恐怖主義行動用來破壞談判進程。外交上的結果會是俄羅斯聯邦的談判立場更加強硬。」
他表示，軍方知道何時以及如何回應。
更強硬的談判立場將使美國總統川普（DonaldTrump）等領導的結束俄烏戰爭的努力更加複雜。
至於基輔方面則認為，俄羅斯的指控是「謊言」，目的是為了合理化對烏克蘭發動更多攻擊。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天說，俄方未曾提出任何證據，「因為根本不存在證據」。
西比哈於社群平台X上表示：「他們不會提出證據，因為根本沒有。這類攻擊根本沒有發生過。」
俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，目前控制了烏克蘭近1/5領土，並稱俄軍持續推進。
