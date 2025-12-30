俄稱普亭官邸遭烏無人機攻擊！川普很火大 俄外長嗆改變和談立場

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯29日指控烏克蘭發動無人機攻擊總統普亭（右）一處官邸，烏克蘭總統澤倫斯基（中）嚴正否認並反控莫斯科「捏造」；美國總統川普（左）稱對此非常火大。美聯社
俄羅斯29日指控烏克蘭發動無人機攻擊總統普亭（右）一處官邸，烏克蘭總統澤倫斯基（中）嚴正否認並反控莫斯科「捏造」；美國總統川普（左）稱對此非常火大。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯29日指控烏克蘭發動無人機攻擊總統普亭一處官邸，烏克蘭嚴正否認並反控莫斯科「捏造」。俄外長拉夫羅夫稱將因此「修正」在和平談判的立場。美國總統川普29日回應表示，這次攻擊「時機點不對」，美方將查明事實。

拉夫羅夫聲稱，這項攻擊發生在普亭位於諾夫哥羅州（Novgorod）的官邸，未造成損害或傷亡，事發時普亭也不在該處；而俄軍已選定報復打擊目標。

烏克蘭總統澤倫斯基否認策畫攻擊，指俄羅斯企圖以相關說法破壞美烏和談努力，並為後續攻擊鋪路。

俄羅斯國營電台引述普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）報導，普亭在29日上午與川普通話時已告知此事，川普為此「感到震驚、憤怒」，克宮為此將重新審視和談立場。

川普29日在佛州與以色列總理內唐亞胡會晤前回應記者詢問表示，「我不喜歡，這不好」，並稱自己「對這件事非常生氣」。

「採取攻勢進攻是一回事，攻擊人家房子是另一回事」川普說，「現在並非做這種事的時機」。

川普再回應記者提問時說，不排除攻擊「可能沒發生」，但普亭早上通話時告訴他「確有其事」；至於美方情報機構是否掌握證據，他表示「會查清楚」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

