川普會澤倫斯基後與普丁通話 白宮稱氣氛正面
白宮表示，美國總統川普今天與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通了電話，通話氣氛「正面」。昨天，川普才在佛羅里達州會晤烏克蘭總統澤倫斯基。
法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在社群平台X上表示：「川普總統已就烏克蘭議題與普丁總統結束一通氣氛正面的通話。」在昨天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談前，川普也曾與普丁通話。
在李威特發表這番聲明的不久前，俄羅斯才指控烏克蘭出動無人機攻擊普丁官邸，並宣布將「調整」在結束俄烏戰爭上的談判立場。
