川澤會前 川普、普亭通話75分鐘
美國總統川普廿八日在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，先與俄羅斯總統普亭通話。川普稱通話有成效，俄國則說，美俄一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。
俄軍近來持續轟炸烏克蘭首都基輔，外界質疑普亭追求和平的誠意，不過川普與普亭通話後，川普表示通話「非常良好而且富有成效」。他並表示對俄烏停戰仍深具信心，「俄羅斯希望看到烏克蘭獲得成功」，並透露與澤倫斯基會晤後將再次致電普亭。
普亭外交顧問鄂夏柯夫說，美俄元首通話氣氛友好且務實，「俄羅斯與美國立場一致，認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案只會延長衝突，導致戰事再度爆發。」
他表示，烏克蘭現在應該做出「勇敢決定」，「立即」從頓巴斯地區撤軍，以結束這場衝突。
鄂夏柯夫表示，川普與普亭這次通話持續一小時十五分鐘。
克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日被問及鄂夏柯夫的言論時回應說，烏克蘭應從仍由俄方控制的地區撤軍，「我們談的是該政權武裝部隊從頓巴斯撤軍」。
據俄羅斯估計，俄方目前控制五分之一烏克蘭領土，包括二○一四年兼併的克里米亞、大約百分之九十的頓巴斯地區、百分之七十五的札波羅熱及赫松地區、小部分哈爾科夫、蘇米、尼古拉耶夫等地區。
