聽新聞
0:00 / 0:00

川澤會前 川普、普亭通話75分鐘

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

美國總統川普廿八日在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，先與俄羅斯總統普亭通話。川普稱通話有成效，俄國則說，美俄一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。

⭐2025總回顧

俄軍近來持續轟炸烏克蘭首都基輔，外界質疑普亭追求和平的誠意，不過川普與普亭通話後，川普表示通話「非常良好而且富有成效」。他並表示對俄烏停戰仍深具信心，「俄羅斯希望看到烏克蘭獲得成功」，並透露與澤倫斯基會晤後將再次致電普亭。

普亭外交顧問鄂夏柯夫說，美俄元首通話氣氛友好且務實，「俄羅斯與美國立場一致，認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案只會延長衝突，導致戰事再度爆發。」

他表示，烏克蘭現在應該做出「勇敢決定」，「立即」從頓巴斯地區撤軍，以結束這場衝突。

鄂夏柯夫表示，川普與普亭這次通話持續一小時十五分鐘。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日被問及鄂夏柯夫的言論時回應說，烏克蘭應從仍由俄方控制的地區撤軍，「我們談的是該政權武裝部隊從頓巴斯撤軍」。

據俄羅斯估計，俄方目前控制五分之一烏克蘭領土，包括二○一四年兼併的克里米亞、大約百分之九十的頓巴斯地區、百分之七十五的札波羅熱及赫松地區、小部分哈爾科夫、蘇米、尼古拉耶夫等地區。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

川普澤倫斯基會談結束！金融時報：未達重大進展 但沒吵架對烏是成功

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

相關新聞

川澤會前 川普、普亭通話75分鐘

美國總統川普廿八日在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，先與俄羅斯總統普亭通話。川普稱通話有成效，俄國則說，美俄一致...

川澤會「取得重大進展」 美願給烏15年安全保證

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基廿八日在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱會談「極佳」，在結束俄烏戰爭的關鍵議題上「可能已非...

澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基昨在美國會談後，澤倫斯基今天表示，美方同意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但...

俄烏戰爭若結束 札波羅熱核電廠預計18個月內重啟

俄羅斯控制的烏克蘭東南部札波羅熱（ Zaporizhzhia）核電廠主管今天說，若戰事在不久後結束，該廠最快可望在202...

克宮稱烏克蘭應從頓巴斯撤軍 預告川普與普亭將再通話

克里姆林宮今天表示，如果烏克蘭想要和平，應從頓巴斯（Donbas）地區撤軍，若不達成協議，將失去更多領土。克宮也指出，美...

烏克蘭肅貪局查賄搜國會 遭安全局阻撓 內鬥浮上檯面

烏克蘭近來爆發一連串貪污醜聞，包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長請辭事件，另外，讓能源部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。