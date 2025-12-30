川普喊話 俄烏停戰近了 聲稱與澤倫斯基會談「極佳」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱會談「極佳」，在結束俄烏戰爭的關鍵議題上「可能已非常接近」達成協議，但仍有一、兩項「非常棘手」的問題尚待解決。他並稱若進展順利，戰爭可能在「幾周內」結束，但也不排除因某個關鍵變數浮現而破局。

澤倫斯基感謝川普在「這個非凡的地方」促成會談，並表示雙方已就「和平框架的所有面向」深入討論，20點和平方案「已有90%達成共識」。澤倫斯基還說，美烏一致認為，安全保證是實現長久和平的關鍵里程碑，相關細節仍將持續推進。澤倫斯基29日表示，美方同意提供烏克蘭15年安全保證，但烏方希望期限可延長至30至50年。他說，已向川普表達訴求，川普仍在考慮。

被問及是否已就頓巴斯自由貿易區達成協議時，川普表示此議題「仍未解決，但已大幅接近共識」。澤倫斯基則強調，必須尊重烏克蘭的領土與人民，烏克蘭對頓巴斯的立場「非常明確」，且與俄羅斯的主張不同。

俄國堅持烏克蘭撤離並割讓頓巴斯，烏克蘭則提議俄烏各自後撤並在當地建立自由貿易區等構想，但遭俄國拒絕。此一領土問題，仍是和平協議的最大癥結。

另一個核心問題是被俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠，川普聲稱，俄羅斯總統普丁「正在與烏克蘭合作，讓核電廠重新運作」，並表示俄方「希望看到核電廠重新啟用」，還說普丁「並沒有用飛彈攻擊那裡」。

澤倫斯基此時似乎輕微搖了搖頭，但仍保持鎮定。事實上，烏克蘭已多次排除與俄羅斯共同營運該設施的可能性；澤倫斯基提議由烏克蘭與美國掌控核電廠。

金融時報報導評論，目前看來，美烏會談未取得重大進展，目前俄烏在最具爭議的領土問題上仍懸而未決。值得注意的是，川普這次較明顯展現支持澤倫斯基，至少兩人沒有公開爭論衝突。不過，澤倫斯基仍面臨挑戰，他必須說服川普，普丁才是和平的真正障礙，且需要美國加強施壓俄國，才能改變俄國對這場戰爭的盤算。