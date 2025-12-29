俄烏戰爭若結束 札波羅熱核電廠預計18個月內重啟
俄羅斯控制的烏克蘭東南部札波羅熱（ Zaporizhzhia）核電廠主管今天說，若戰事在不久後結束，該廠最快可望在2027年中恢復發電。
根據俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）報導，札波羅熱核電廠主管加利耶夫（Ramil Galiyev）表示：「如果（衝突結束）明天就發生，我們將準備好在2027年中重啟運轉。」
路透社報導，這座核電廠為歐洲規模最大，自2022年3月俄軍占領烏克蘭東南大片地區以來，便處於俄羅斯控制之下。目前該廠並未發電，而是仰賴外部電力維持核燃料冷卻，以避免爐心熔毀。
在國際原子能總署（IAEA）團隊進駐監督下，核電廠目前正進行輸電線路修復工程，預計將持續數日。
加利耶夫表示，核電廠在重啟前需解決「重大問題」，包括補充冷卻池水量及整修鐵路軌道等。
俄羅斯與烏克蘭雙方則持續互相指控對方砲擊核電廠，增加核災風險。
