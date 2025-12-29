澤倫斯基：美同意15年安全保障 烏方盼延長30至50年

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基昨在美國會談後，澤倫斯基今天表示，美方同意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但烏方希望保障期限可延長至30至50年，以防俄羅斯再度侵略。

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面，討論修訂後的俄烏停戰方案。澤倫斯基今天透過線上回應記者提問時指出，烏美雙方已就安全保障內容「百分之百」達成共識，但保障非永久性，美方目前同意15年，烏方則希望延長。

澤倫斯基表示，「我向川普說，希望保障可以更長，我跟他說我們很希望保障可長達30、40甚至50年。」自俄羅斯2014年併吞克里米亞、引發頓巴斯衝突以來，戰事已持續逾10年。他說，已向川普表達訴求，川普仍在考慮。

針對川普（Donald Trump）稱仍有部分議題未達共識，澤倫斯基指出，和平方案約完成9成，主要分歧在札波羅熱核電廠未來控制與運作，以及領土問題，包括俄方要求烏軍撤出頓巴斯地區。

澤倫斯基說，若方案獲領導層通過，將是「史上最強的協議」，並希望交付全民公投表決。若舉行公投，至少需60天準備期，且必須停火以確保安全，但俄羅斯對此態度消極。

他重申，布達佩斯備忘錄與明斯克協議皆未能保障烏克蘭安全，未來必須是具法律效力的文件，並須經美國國會及歐洲議會通過，國際部隊駐守亦是重要保障之一。

澤倫斯基表示，將在數日內邀請顧問團隊赴基輔續談，並與歐洲領袖及「自願者聯盟」會面，預計明年1月再與川普及歐洲領袖會晤，待條件成熟後再與俄方談判。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾表示，烏克蘭與歐洲尚未準備好進行建設性對話；總統普丁也曾警告，若無法以和平方式結束戰事，俄方將以軍事手段達成目標。