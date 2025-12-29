川普澤倫斯基會談互誇 俄烏和平方案仍無突破

快訊

中央社／ 邁阿密28日綜合外電報導

美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基會面後表示，他相信俄烏「可能已非常接近」能終止這場延續近4年的戰爭。然而川普與澤倫斯基的會談仍未帶來太多和平協議具體進展。

綜合華爾街日報與金融時報報導，澤倫斯基今天赴佛羅里達的海湖俱樂部（（Mar-a-Lago）與川普會面，討論修改後的20點俄烏和平方案，川普在與澤倫斯基會面前先與俄國總統普丁通話約2小時。

儘管川普與澤倫斯基在會後記者會上互相稱許，但兩人卻幾乎都沒提和平方案裡哪些條款取得進展等細節。

川普在會後面對媒體時雖仍保持樂觀，但也說還有重大障礙，包括俄羅斯要求烏軍退出頓巴斯（Donbas）地區等；他並在澤倫斯基站在一旁時告訴媒體「這不是一天就能談成的協議，這是非常複雜的事情」。

目前俄烏和平主要癥結，除俄國要求烏克蘭讓出剩餘約20%的頓內茨克（Donetsk）土地外，雙方對目前在俄方手裡、歐洲最大核電的札波羅熱核電廠日後處理方式也有歧見；烏方希望戰後只由美烏共同營運核電廠，但俄方認為他們也須參與營運。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，澤倫斯基與歐洲「尚未準備好展開建設性對話」，稱歐洲是「（俄烏）和平的主要障礙」，還說莫斯科仍致力與美國合作，「訂出能處理衝突根源的長久協議」。

普丁在27日晚間發布的一段影片中也指控烏克蘭才是阻礙解決衝突的一方，表示若基輔當局不願以和平方式結束，「我們就以軍事手段達成特殊軍事行動所要達成的各項目標」。

俄國官媒塔斯社（TASS）26日引述俄羅斯副外長雷亞布可夫（Sergei Ryabkov）指出，在解決俄烏衝突上，克里姆林宮與美方反而立場更接近，但他認為不宜設定任期限，還說美俄之間討論的方案與烏克蘭公布的方案有顯著差異。

澤倫斯基赴美前26日告訴美國Axios新聞網，他希望28日的會面能就結束戰爭的架構與川普達成共識，並提出若俄羅斯同意至少停火60天，他願意在這段期間把和平方案交付烏克蘭民眾公投。

Axios今天報導，普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對外表示，川普與澤倫斯基會前主動要求與普丁通話，通話「氣氛友好」，並稱川普聽取普丁對和平談判的評估。

鄂夏柯夫表示，普丁與川普都認為烏克蘭「需立即就（讓渡）頓巴斯作出決定」，並說普丁與川普也都認為，烏克蘭提出就和平計畫公投而臨時停火「只會延長衝突」。

在與川普的會後記者會上，澤倫斯基表示20點和平方案已「95%談妥」，安全保障協議更已「100%談妥」；但川普隨即插話更正，稱安全保障協議是「95%談妥」。

澤倫斯基與川普表示，明年1月將於華府進行更多談判，由美、烏與歐洲一同敲定細節。

川普表示，可能需要好幾週時間才能化消剩餘分歧，「也有可能談不成，幾週內便知分曉」他表示，普丁要的不是停火，而是達成一項能解決衝突根源的協議。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

川普澤倫斯基會談結束！金融時報：未達重大進展 但沒吵架對烏是成功

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行會談，川普會後表示雙方「已非常接近」敲定烏克蘭和平計畫...

烏克蘭戰後類北約安全保障協議 川普：已完成95%

川普今天與澤倫斯基會面，並對烏方關切的戰後安全保障提供較具體的進度，指已完成95%。烏克蘭傾向安全保障具法律約束力，並比...

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基周日在佛羅里達州舉行會談，會後向媒體發表談話，釋出停戰談判取得實質進展的訊號。川普形容雙...

川普：與澤倫斯基會談前 已與普亭進行富成效通話

美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普亭進行「良好、富有成效的」的通...

俄億萬富豪創新高 普亭靠「胡蘿蔔+大棒」穩住有錢人

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，俄烏戰爭與西方制裁未歇，俄羅斯億萬富豪卻不減反增。俄國總統普亭掌權廿五年來，這些富豪坐擁巨額...

川澤會前夕 俄空襲烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日赴佛州海湖莊園和美國總統川普會談。在「川澤會」前夕，俄羅斯總統普亭表明，若烏方拒絕談判，俄方將以...

