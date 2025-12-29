快訊

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

2025年全球百大美女名單出爐 周子瑜、葉舒華上榜

教宗也是人：身處在利益與政治中的教宗領袖處境

烏克蘭戰後類北約安全保障協議 川普：已完成95%

中央社／ 華盛頓28日專電
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。美聯社
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。美聯社

川普今天與澤倫斯基會面，並對烏方關切的戰後安全保障提供較具體的進度，指已完成95%。烏克蘭傾向安全保障具法律約束力，並比照北約集體防衛機制。川普也說，若談判順利，可望於數週內止戰，但也可能因變數破局。

⭐2025總回顧

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）於佛州會晤約3小時，討論20點和平計畫、安全保障及頓巴斯地區設立「非軍事區」等議題，並於會後舉行聯合記者會。

被問到安全保障時，川普表示，可以說是95%，但他不傾向以百分比來衡量進度。雖然還有一、兩個非常棘手的議題需處理，進展仍非常順利。

澤倫斯基日前表示，烏克蘭需要來自美國與歐洲的安全保障，類似北約第5條款（Article 5），即任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛的機制，防止俄羅斯未來侵略。

除了談安全保障，澤倫斯基於今天的會議中提出20點和平計畫也含設定烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）的時程，以及歐洲國家提供軍事支援的承諾。

他於記者會上表示，美國已大致同意其中多數內容。

對於和平談判的另一大爭點、遭俄羅斯占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear PowerStation）控制權問題，川普表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對與烏克蘭合作持開放態度。

川普說：「普丁總統其實正在與烏克蘭合作，讓那座核電廠重新運作。當他沒有轟炸那座核電廠時，這本身就是一大進展。」當川普講到「普丁想讓核電廠重啟」時，澤倫斯基輕輕搖頭，直視前方。

最敏感難解的議題仍是領土問題。烏克蘭上個月拒絕俄羅斯要求其自東部頓內茨克州（Donetsk）部分地區撤軍、以建立非軍事區的要求。澤倫斯基則提議，雙方同時撤離該區，成立一個由國際部隊與觀察員監督的經濟自由區。

根據澤倫斯基的草案，烏克蘭將維持一支80萬人的承平時期軍隊，以嚇阻未來攻擊；但俄羅斯表示無法接受如此規模的兵力。普丁要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區（Donbas）；澤倫斯基堅持寸土不讓。

快速結束烏克蘭戰爭是川普競選政見之一。他今天也說，若有助於促成俄羅斯與烏克蘭之間的和平協議，他不排除前往烏克蘭國會發表演說的可能性，同時也暗示這趟行程不太可能成行，「我已提出願意到他們的國會發表演說，如果那樣真的有幫助的話」。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，依據烏克蘭憲法，烏克蘭不得僅透過國會表決來割讓領土，任何領土讓渡都必須經由全民公投批准。

就在川普與澤倫斯基會晤前夕，俄羅斯以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中的供暖及電力被中斷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

普亭與川普通話 克宮：俄美同意暫時停火徒然延長衝突

澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

以色列承認索馬利蘭獨立 美暫不跟進 歐盟、非洲多國反對

相關新聞

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基周日在佛羅里達州舉行會談，會後向媒體發表談話，釋出停戰談判取得實質進展的訊號。川普形容雙...

川澤會前夕 俄空襲烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日赴佛州海湖莊園和美國總統川普會談。在「川澤會」前夕，俄羅斯總統普亭表明，若烏方拒絕談判，俄方將以...

川普澤倫斯基會談結束！金融時報：未達重大進展 但沒吵架對烏是成功

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行會談，川普會後表示雙方「已非常接近」敲定烏克蘭和平計畫...

澤倫斯基抵達佛州將會川普 商討烏克蘭和平計畫

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普今天將於佛羅里達州會面，試圖敲定結束俄烏戰爭的計畫，但雙方在關鍵問題仍有重大分歧，同時也...

烏克蘭戰後類北約安全保障協議 川普：已完成95%

川普今天與澤倫斯基會面，並對烏方關切的戰後安全保障提供較具體的進度，指已完成95%。烏克蘭傾向安全保障具法律約束力，並比...

川普：與澤倫斯基會談前 已與普亭進行富成效通話

美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普亭進行「良好、富有成效的」的通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。