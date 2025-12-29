川普澤倫斯基會談結束！金融時報：未達重大進展 但沒吵架對烏是成功

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行會談，川普會後表示雙方「已非常接近」敲定烏克蘭和平計畫，停戰談判是否能成功「在幾周內」將明朗；不過兩人也坦言仍有些棘手細節尚未解決，包括烏軍全面撤出烏東頓巴斯地區的要求。

金融時報報導，澤倫斯基表示，雙方在烏克蘭安全保障上已同意100%內容，整體上已同意95%內容。川普說法略微保守，稱「用同意一詞言之過重」，並表示在安全保障上已達成95%共識，且預期歐洲將「接手很大一部分」相關工作。

川普透露，有關在頓巴斯地區設立非軍事區的議題「仍未能解決」。

川澤會前不久，川普先致電俄羅斯總統普亭，並形容通話「富有成效」。川普透露會後將再致電普亭。

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫形容雙普通話「友好」，並透露普亭告訴川普，歐烏提出先停火60天，這將延長戰爭，並要求基輔就頓巴斯問題作出決定，「不要再拖延」。俄方並表示已同意成立聚焦經濟與安全的工作小組，以解決烏克蘭戰爭。

金融時報報導評論，目前看來，美烏會談並未取得重大進展，目前俄烏在最具爭議的領土問題上仍懸而未決。

值得注意的是，相較過去對澤倫斯基的發言，川普這次在記者會上對澤倫斯基的支持態度較明顯，並形容這場會面「非常棒」，同時稱讚美烏談判人員在過去一個月取得的進展。

金融時報評論認為，關鍵在於，至少在公開場合，川澤之間沒有出現言語衝突。這在基輔將被視為一項成功。

不過，澤倫斯基仍面臨艱鉅挑戰：他必須說服川普，普亭才是和平的真正障礙，且需要美國加大對俄羅斯施壓，才能改變克里姆林宮對這場戰爭的盤算。