川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基周日在佛羅里達州舉行會談。美聯社
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基周日在佛羅里達州舉行會談。美聯社

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基周日在佛羅里達州舉行會談，會後向媒體發表談話，釋出停戰談判取得實質進展的訊號。川普形容雙方進行了一場「極佳的」會談，表示在結束戰爭的關鍵議題上「可能已非常接近」達成協議，但仍有一、兩項「非常棘手」的問題尚待解決。他並評估，若進展順利，戰爭可能在「幾周內」結束，但也不排除因為某個關鍵變數浮現而破局。

川普與澤倫斯基是在川普位於棕櫚灘的海湖莊園會面。川普會後指出，雙方討論內容「有人可能會說已涵蓋95%」，他無法給出確切比率，只說在推動停戰方面「已取得重大進展」。

他同時警告，戰爭「不結束，就將會拖很久，還會有數百萬人繼續喪生」。

川普隨後邀請澤倫斯基發言。澤倫斯基首先感謝川普在「這個非凡的地方」促成會談，並表示雙方團隊已就「和平框架的所有面向」深入討論，20點和平方案「已有90%達成共識」。不過，他也是他在會前的公開說法。

澤倫斯基還說，美烏一致認為，安全保證是實現長久和平的關鍵里程碑，相關細節仍將持續推進。

被問及是否已就頓巴斯自由貿易區達成協議時，川普表示此議題仍「未解決，但已大幅接近共識」。澤倫斯基則強調，必須尊重烏克蘭的領土與人民，烏克蘭對頓巴斯的立場「非常明確」，且與俄羅斯的主張不同。

針對談判中的一個核心癥結、札波羅熱核電廠，川普聲稱，俄羅斯總統普亭「正在與烏克蘭合作，讓核電廠重新運作」，並表示俄方「希望看到核電廠重新啟用」，還補充說普亭「並沒有用飛彈攻擊那裡」。

澤倫斯基此時似乎輕微地搖了搖頭，但仍保持鎮定。事實上，烏克蘭已多次排除與俄羅斯共同營運該設施的可能性；澤倫斯基提出的方案，是由烏克蘭與美國分別掌控核電廠。

被問到是否會為了推動停戰而親自前往烏克蘭時，川普表示：「目前沒有這樣的打算。我們希望先達成協議，未必非得親自前往。」

但他也補充說，已提出願意向烏克蘭國會發表演說：「如果那樣會有幫助的話，我不知道會不會起作用。我覺得也許會有幫助，但我也無法確定。」

澤倫斯基隨即插話表示，只要川普願意前往，烏克蘭「永遠歡迎」。

川普接著說：「我不確定那是否真的有必要，但如果這樣能夠每個月多拯救2萬5,000條生命，或能產生類似效果，我當然願意去做。」

會談前，川普曾公開讚揚烏克蘭人民「非常勇敢」，並表示若和平協議得以推動，烏克蘭具備高度成長潛力。他也提到，將會有一項「強而有力的」安全協議，但具體內容仍待釐清。

此外，川普在會前透露，已與俄羅斯總統普亭進行「良好且富有成效」的通話，並計畫在與澤倫斯基會談後再度聯繫。

會後，川普與澤倫斯基也與法國、芬蘭、波蘭、挪威、義大利、英國及德國的領導人，以及北約秘書長和歐盟執委會主席進行通話。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

川普與澤倫斯基會談稱接近和平協議 最快「幾周」能結束俄烏戰爭

