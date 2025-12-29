川普：與澤倫斯基會談前 已與普亭進行富成效通話

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘28日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普亭進行「良好、富有成效的」的通話。

⭐2025總回顧

法新社報導，川普在自家社群平台真實社群（TruthSocial）發文說，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間下午1時會談之前，「我剛與普亭（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。

川普與澤倫斯基將在川普位在佛州棕櫚灘（PalmBeach）的私人俱樂部海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面，川普正在那裡度假。

美聯社報導，澤倫斯基上午抵達邁阿密（Miami）時表示，兩人下午計劃討論安全和經濟協議。他說，將在會談中提出「領土問題」，因為莫斯科與基輔就烏東部頓巴斯地區（Donbas）未來的歸屬存在分歧。

在與川普會面前，澤倫斯基今天表示，他已與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通電話，向對方說明「前線局勢和俄羅斯襲擊造成的後果」。

他在社群平台X上發文說：「謝謝你，基爾（施凱爾的名字），一直持續進行協調！」澤倫斯基辦公室表示，與川普會談後他將與其他盟國領袖通電話。

川普上述發文同時指出，他與澤倫斯基將在海湖俱樂部主餐廳會面，屆時媒體將獲准進場。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

川澤會前遭俄空襲 烏克蘭基輔數十萬人寒冬斷電停暖

烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓

相關新聞

川澤會前夕 俄空襲烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日赴佛州海湖莊園和美國總統川普會談。在「川澤會」前夕，俄羅斯總統普亭表明，若烏方拒絕談判，俄方將以...

澤倫斯基抵達佛州將會川普 商討烏克蘭和平計畫

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普今天將於佛羅里達州會面，試圖敲定結束俄烏戰爭的計畫，但雙方在關鍵問題仍有重大分歧，同時也...

川普：與澤倫斯基會談前 已與普亭進行富成效通話

美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普亭進行「良好、富有成效的」的通...

俄億萬富豪創新高 普亭靠「胡蘿蔔+大棒」穩住有錢人

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，俄烏戰爭與西方制裁未歇，俄羅斯億萬富豪卻不減反增。俄國總統普亭掌權廿五年來，這些富豪坐擁巨額...

俄軍空襲後 烏克蘭首都及周邊區域逾百萬戶復電

烏克蘭最大民營能源企業DTEK今天表示，在俄羅斯空襲導致緊急停電一天後，公司已經恢復首都基輔及其周邊區域超過100萬戶的...

俄烏終戰談判癥結點 札波羅熱核電廠當前問題一次看

烏克蘭札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，這裡除了是美國總統川普（Donald Trump）俄烏終戰提案的癥結點之一，也被列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。