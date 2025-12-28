川澤會前夕 俄空襲烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日赴佛州海湖莊園和美國總統川普會談。在「川澤會」前夕，俄羅斯總統普亭表明，若烏方拒絕談判，俄方將以武力實現自二○二二年二月以來攻烏的所有目標，廿七日並又一次對烏國首都基輔市及烏國其他地方發動空襲，基輔市的防空警報持續大作近十小時。

「烏克蘭真理報」廿八日報導，川澤會開始的時間，比原先計畫的提早幾小時，改為廿八日下午一時（台灣時間廿九日凌晨二時）。澤倫斯基與烏方代表團於廿七日晚間飛抵佛州，成員有國安與國防委員會主席烏梅洛夫、經濟部長索博利耶夫、武裝部隊總參謀長赫納托夫、第一副外長基斯利茨亞及總統辦公室顧問貝夫茲。

澤倫斯基對媒體說，這次川澤會想談俄烏和平方案的五大方面，但僅透露其中三個方面。包括戰後美國對烏國的安全保證；一項將納入諸多不同文件的繁榮計畫，涵蓋為烏國戰後重建吸引最多八千億美元（約台幣廿五點四兆元），並設立一些基金；一項按部就班的行動計畫，好讓澤倫斯基已提及的所有計畫真正行得通。

而在澤倫斯基上周首度概述的美烏版廿點和平方案中，美國、北約（ＮＡＴＯ）和歐洲國家將給予烏國相當於北約盟約第五條集體防禦條款的安全保證。

烏國空軍與澤倫斯基指稱，俄國在廿七日空襲中發射五一九架無人機及四十枚彈道飛彈，主要鎖定基輔市的能源和民用基礎設施，使遭攻擊的地區在寒冬中斷電或無暖氣可用，受影響的家庭達一百多萬戶。但在烏國最大民營能源企業ＤＴＥＫ搶修一天後，已恢復供電。

路透報導，此次空襲共釀成兩人喪生、至少四十六人受傷；美聯社則報導，共至少一人喪生、廿七人受傷。

普亭廿七日則視察烏南札波羅熱州古利亞波勒市的俄軍指揮所，並聽取俄國參謀總長格拉西莫夫對俄烏前線戰局的報告。格拉西莫夫聲稱，俄軍已拿下古利亞波勒和烏東頓內次克地區的米爾諾格勒。頓內次克和盧甘斯克地區組成烏東的頓巴斯，對頓巴斯的掌控一直是俄烏雙方的一大爭點。澤倫斯基提議在此設自由經濟區，但克里姆林宮尚未置評。

普亭提到，俄方看得出來烏方並不急於以和平方式結束這場戰爭，若烏方不願和平解決，那俄方將透過近四年來對烏的「特別軍事行動」，以武力完成該行動的所有目標，並以武力解決所有問題。

澤倫斯基一行人在赴佛州前先訪問加拿大。加國總理卡尼廿七日宣布，將金援烏國廿五億加幣（約台幣五八五點五億元），這將有助烏國獲國際融資，以展開重建國家的進程。澤倫斯基並在加國舉行的線上會議中，向歐盟、北約及歐洲國家領袖簡報；歐盟執委會主席范德賴恩在社媒寫道，與會領袖均期待公正、持久、捍衛烏國主權與領土完整的和平。