俄軍空襲後 烏克蘭首都及周邊區域逾百萬戶復電

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭最大民營能源企業DTEK今天表示，在俄羅斯空襲導致緊急停電一天後，公司已經恢復首都基輔及其周邊區域超過100萬戶的供電。

路透社報導，俄羅斯軍隊昨天凌晨向烏克蘭發動大規模飛彈和無人機攻勢，有2人不幸喪命，並造成烏國首都基輔及其周邊的大片區域停電。

DTEK透過聲明指出，已恢復基輔74萬8000戶和周邊地區34萬7000戶的電力供應。

聲明還寫道，基輔左岸地區持續有緊急停電的情況。

DTEK也提到，基輔州的兩個行政區仍有緊急停電狀況。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭持續將近4年，美國正主導試圖結束這場戰爭的和平計畫，但近幾週來，俄軍加強打擊烏國能源設施，同時也在戰場上持續推進。

