俄軍空襲後 烏克蘭首都及周邊區域逾百萬戶復電
烏克蘭最大民營能源企業DTEK今天表示，在俄羅斯空襲導致緊急停電一天後，公司已經恢復首都基輔及其周邊區域超過100萬戶的供電。
⭐2025總回顧
路透社報導，俄羅斯軍隊昨天凌晨向烏克蘭發動大規模飛彈和無人機攻勢，有2人不幸喪命，並造成烏國首都基輔及其周邊的大片區域停電。
DTEK透過聲明指出，已恢復基輔74萬8000戶和周邊地區34萬7000戶的電力供應。
聲明還寫道，基輔左岸地區持續有緊急停電的情況。
DTEK也提到，基輔州的兩個行政區仍有緊急停電狀況。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭持續將近4年，美國正主導試圖結束這場戰爭的和平計畫，但近幾週來，俄軍加強打擊烏國能源設施，同時也在戰場上持續推進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言