澤倫斯基抵達佛州將會川普 商討烏克蘭和平計畫
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普今天將於佛羅里達州會面，試圖敲定結束俄烏戰爭的計畫，但雙方在關鍵問題仍有重大分歧，同時也面臨俄羅斯發動空襲的挑釁。
俄羅斯昨天向烏克蘭首都基輔和其他地區發動大規模空襲，導致基輔部分區域停電。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，俄國無意結束戰爭。
路透社報導，澤倫斯基先前告訴記者，他計劃在美國佛州會晤川普（Donald Trump）期間，商討烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）、札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）等議題。
烏克蘭副外長基斯利茨亞（Serhiy Kyslytsya）於社群媒體X平台發文指出，澤倫斯基與烏方代表團已經在昨天晚間抵達佛州。
俄羅斯一再堅持烏克蘭交出整個頓巴斯地區，其中包含基輔當局目前仍掌控的少部份區域。
澤倫斯基26日告訴美國Axios新聞網，他仍然希望就領土問題進行談判，以求更好的局面，但如果美烏兩國之間的和平計畫要求在該問題做出「非常艱難」的抉擇，他認為最佳方案是把整個20點和平計畫交付全民公投。
各方進行長達數週的外交努力後，澤倫斯基與川普的會晤預計於佛羅里達州當地時間下午1時（格林威治標準時間18時）展開。
