俄烏戰爭爆發遇襲 近4年來首見2名港人加入烏軍陣亡

中央社／ 台北28日電
港媒報導，2名參加烏克蘭部隊的香港青年，當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，是俄烏戰爭爆發近4年來首度有香港人在戰場陣亡。法新社
港媒報導，2名參加烏克蘭部隊的香港青年，當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，是俄烏戰爭爆發近4年來首度有香港人在戰場陣亡。香港入境處27日證實已接獲家屬求助，正在了解情況，並將依家屬意願提供可行協助。

香港商報今天報導，陣亡的這2名香港籍士兵分別為23歲及30歲，是在11月中下旬抵達烏克蘭加入部隊，並接受約1個月的訓練，隸屬烏克蘭陸軍機械化步兵第141輕裝甲化旅。

根據報導，當地時間26日傍晚，這2名香港籍士兵與1名捷克籍士兵位在扎波羅熱（Zaporizhzhia）附近一個烏軍控制區內，在執行拯救及偵察任務時遇襲身亡。而2名香港籍士兵遺體仍留在前線林區內，尚未取回。

報導提到，這2名香港青年曾分別在法國外籍兵團第1團及第4團服役。而在2人陣亡前，至少已有4名香港人加入烏軍參戰。

報導提到，香港入境處27日在回覆媒體查詢時，證實已接獲家屬求助，並即時透過中國外交部駐香港公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括2人的身分。此後會繼續與公署、大使館及家屬保持聯繫，積極追蹤進展，並按當事人家屬的意願提供適當意見及可行協助。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

