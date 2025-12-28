快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

普亭稱基輔無意和平 揚言以武力完成軍事目標

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基即將與美國總統川普會晤前夕，俄羅斯總統普亭今天指控基輔無意以和平方式結束衝突，並揚言若烏方拒絕談判，俄羅斯將透過軍事手段完成「特別軍事行動」的所有目標。

⭐2025總回顧

路透社與法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定28日在美國佛羅里達州會晤川普（Donald Trump），討論終結戰事的可能方案。俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導指出，普亭（Vladimir Putin）表示，俄方看得出，烏國當局並不急於以和平方式結束俄烏戰爭

另外，塔斯社（TASS）則報導，普亭進一步指出，如果烏克蘭不願以和平方式解決衝突，俄羅斯將以武力實現「特別軍事行動」的所有目標。

俄羅斯稱2022年2月全面入侵烏克蘭是在執行「特別軍事行動」。

與此同時，俄軍宣稱在戰場取得新進展。國防部指出，俄軍已攻下多個城鎮，包括烏東頓內茨克（Donetsk）地區的米爾諾格勒（Myrnograd），以及札波羅熱（Zaporizhzhia）東部的古利亞波勒（Guliaipole）。

普亭在電視播出的談話中說，相關攻勢正持續「加大對烏克蘭軍隊的施壓」。

不過，烏克蘭軍方在每日戰報中反駁，表示守軍已擊退俄軍在上述地區的進攻企圖。澤倫斯基稍早也回應俄方深夜的大規模無人機與飛彈攻擊表示，俄羅斯展現出繼續戰爭的意圖，而基輔追求的則是和平。

除了前線激戰，俄羅斯境內也不平靜。俄羅斯國防部表示，防空系統在3小時內於包括莫斯科在內的6個地區，攔截並摧毀了111架烏克蘭無人機。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）補充，另有一批11架無人機在飛往市區途中被擊落。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）已以安全為由，對莫斯科的伏努科夫機場（Vnukovo Airport）與謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）實施臨時空域限制。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 澤倫斯基

延伸閱讀

和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺

和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

相關新聞

澤倫斯基：俄若停火60天 願辦和平方案公投

烏克蘭總統澤倫斯基26日對美國Axios新聞網說，若俄羅斯同意停火至少60天，他願將美烏討論的俄烏和平方案交付烏克蘭公民...

澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

烏克蘭總統澤倫斯基27日在前往美國途中，先訪問加拿大，在哈利法克斯會見加拿大總理卡尼(Mark Carney)。澤倫斯基...

川澤會前遭俄空襲 烏克蘭基輔數十萬人寒冬斷電停暖

俄羅斯27日動用數百枚飛彈和無人機襲擊基輔及其郊區，襲擊持續了整個上午，基輔的空襲警報持續了近10個小時。當局稱，這波攻...

普亭稱基輔無意和平 揚言以武力完成軍事目標

在烏克蘭總統澤倫斯基即將與美國總統川普會晤前夕，俄羅斯總統普亭今天指控基輔無意以和平方式結束衝突，並揚言若烏方拒絕談判，...

俄國億萬富豪人數創新高！普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭與西方制裁未歇，俄羅斯億萬富豪卻不減反增。富比世統計顯示，2025年俄國億萬富豪增至...

烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓

烏克蘭國家肅貪局（NABU）表示，因疑有部分國會議員涉入貪腐案，肅貪人員今天突襲國會辦公室作調查，但遭到安全部門意圖阻止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。