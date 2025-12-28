烏肅貪局：因案搜查國會辦公室 一度遭安全局阻撓

烏克蘭國家肅貪局（NABU）表示，因疑有部分國會議員涉入貪腐案，肅貪人員今天突襲國會辦公室作調查，但遭到安全部門意圖阻止。

烏克蘭國家安全局（State Security Department）稍後在臉書表示，肅貪人員最終獲准進入戒備森嚴的國會大樓。

烏克蘭近來爆發一連串貪污醜聞，包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長請辭事件，另外，讓能源部門受到重創的1億美元疑似回扣案，主謀據傳是總統的私人朋友。

國家肅貪局：「肅貪局與肅貪專責檢察署（SAPO）經過臥底行動，起出一個組織化的犯罪集團，其中包括現任議員在內。」

肅貪局又說：「在對烏克蘭國會相關委員會的調查行動中，國家安全局人員阻撓肅貪局執行任務。」

國家肅貪局並未公布調查細節，但表示嫌疑人為了投票事宜，收受賄賂。

此一事件發生之際，澤倫斯基正動身前往美國，為俄烏戰爭和平協議進行協商。