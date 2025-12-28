和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺

快訊

中央社／ 渥太華27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基在赴美會晤美國總統川普之前，今天先與西方盟友商談，並獲得新的支持承諾。稍早，俄羅斯發動數百架無人機與數十枚飛彈，對烏國基輔展開新一波猛烈空襲。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在前往美國佛羅里達州與川普見面之前，途中先在加拿大停留，與加國總理卡尼（Mark Carney）會面。

隨後，他又透過電話會議向歐盟、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲各國領袖簡報烏克蘭情勢。根據德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，領袖們向他表達「全力支持」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體發文表示，他們期待「一個公正且持久、捍衛烏克蘭主權與領土完整的和平」。

澤倫斯基指出，俄羅斯密集攻擊，顯示莫斯科不想結束戰爭。自2022年2月發動侵略以來，這場戰爭已造成數萬人喪生。

烏克蘭當局指出，這波持續約10小時、鎖定首都基輔（Kyiv）的大規模無人機和飛彈攻擊，造成2人喪生、數十人受傷，在嚴寒天氣下讓逾百萬居民斷電且沒暖氣供應。

澤倫斯基表示，約有500架無人機與40枚飛彈朝基輔及周邊地區襲來。

澤倫斯基在與加拿大總理見面之前說：「俄方這次攻擊，等同莫斯科對我們和平努力所作回應；這清楚表明：普亭（Vladimir Putin）不想要和平，而我們希望和平，」

卡尼表示，俄羅斯新一波攻擊，凸顯國際社會必須堅定支持烏克蘭。

卡尼說：「我們是有條件的...要建立公正和持久的和平，但這必須是俄羅斯有意願。昨夜的野蠻攻擊，正顯示我們力挺烏克蘭的重要。」

俄羅斯則指控烏克蘭和其歐洲支持者，試圖「破壞」先前美國所斡旋的停戰計畫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 川普 普亭

