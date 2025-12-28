川澤今會面 川普：我不點頭 澤倫斯基就一無所有

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日說，計畫廿八日與美國總統川普在佛州會談，討論戰後烏克蘭的安全保證和若干「敏感」問題。但川普廿六日接受美國政治新聞網ＰＯＬＩＴＩＣＯ訪問時，似乎並不急於表態支持澤倫斯基。川普表明，「只要我不點頭，他就一無所有，所以就看他能拿什麼來」。

澤倫斯基日前在通訊應用程式WhatsApp的聊天群組中指稱，美烏間的戰後安全保證協議「幾近完成」，美烏版廿點停戰方案的草案也完成九成。他列舉美烏至今對結束俄烏戰爭潛在架構協商的三大未解問題，分別為上述的安全保證、頓內次克等烏東頓巴斯地區的領土，和現由俄方占據的烏克蘭札波羅熱核電廠營運。

澤倫斯基廿六日對美國Axios新聞網說，美烏雙邊協議的大部分方面現在確定了，已被編為五份文件，可能增加第六份。他還說，安全保證的相關文件已準備好，但尚有些技術性問題需進一步討論。包含協議的期限，美方提議簽署一份為期十五年、可續簽的協議，但烏方認為，期限需比十五年還長。他表示，美烏兩國政府屆時都將把安全保證協議提交各自的立法機構批准通過。

然而，川普在上述ＰＯＬＩＴＩＣＯ訪問中直言，要看澤倫斯基這次能帶來什麼。川普說，「我覺得和澤倫斯基應該能談得很順利，我覺得和俄國總統普亭應該也能談得很順利」，且「只要我願意、我覺得適當」，很快就能和普亭通話。

對此，俄國副外長雷雅布可夫廿六日說，烏方提出的方案和美俄版方案存在極大差異，「我們能否完成最後衝刺，並達成協議，將取決於我們本身的作為與對方的政治意願」。與此同時，正赴美的澤倫斯基廿七日說，俄國派約五百架無人機和發射四十枚飛彈空襲基輔及其周邊，造成一名婦女喪生、數十萬人在寒冬中無電可用。