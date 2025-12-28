快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

若俄停火 澤倫斯基：願辦和平方案公投

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導
俄烏雙方除了正在談判桌上討價還價，也在戰場上互轟。圖為廿七日烏克蘭首都基輔被俄羅斯飛彈攻擊，一棟公寓受重創起火。（路透）
俄烏雙方除了正在談判桌上討價還價，也在戰場上互轟。圖為廿七日烏克蘭首都基輔被俄羅斯飛彈攻擊，一棟公寓受重創起火。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日對美國Axios新聞網說，若俄羅斯同意停火至少六十天，他願將美烏討論的俄烏和平方案交付烏克蘭公民投票。Axios報導說，美方視澤倫斯基願舉行公投與不再排除在領土上做出讓步為邁出一大步。

⭐2025總回顧

澤倫斯基接受Axios電話訪問時強調，俄烏停戰方案已有很大進展，但川普的方案仍要求基輔對烏東領土做出令人痛苦的讓步。澤倫斯基表明希望改善這些條件，且若基輔無法在領土問題上取得「有力」的立場，他將有必要透過公投直接尋求烏克蘭人民的同意。

澤倫斯基還說，舉行如此公投將有重大的政治、後勤及安全難題，因此為了安排和投票，停火六十天是最低限度。一位美國高官指稱，若澤倫斯基下令舉行公投，俄方了解俄烏停火的必要性，但想要更短的時程。

澤倫斯基也說，仍希望就領土問題進行談判，以替基輔爭取立於更佳的處境及形勢；但若停戰方案需烏方在此一問題做非常艱難的決定，那他認為，最佳的推進方式就是將整個美烏版廿點停戰方案付諸公投。他還將此舉比擬為英國二○一六年的「脫歐」公投，正反雙方就極為複雜的議題展開論辯，但比起脫歐公投，烏克蘭的情況在時間上將更緊迫，且英國不像烏克蘭正遭遇戰火。

澤倫斯基提到，若相關各方對公投議題論辯之際，俄國持續發動攻擊，那結果將很糟；屆時不管說再多協議將帶來的安全保障、經濟利益，那烏克蘭人民眼中就只有飛彈。

澤倫斯基數度強調，必須實現能切實維持的停火，為期至少兩個月。他舉例，若選民因安全問題而不出門投票，那公投結果恐顯得不具合法性，與其舉行民眾不可能來投票的公投，倒不如別舉行。

本月稍早川普質疑烏克蘭以戰爭為藉口而不舉行總統大選，澤倫斯基九日對此明言，若美歐能確保大選的安全，就準備在二至三個月內舉行大選。俄國總統普亭之後就在十九日的年終記者會中提議，若烏克蘭舉行大選，俄方就願考慮在選舉時停火，至少在投票日當天暫停深入烏境的遠程攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

澤倫斯基12月28日會川普 將聚焦領土與安全保障議題

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

相關新聞

和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

烏克蘭和美國方面已經確認，澤倫斯基與川普將於12月28日在佛羅里達州會晤，討論旨在結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的20點計劃...

若俄停火 澤倫斯基：願辦和平方案公投

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日對美國Axios新聞網說，若俄羅斯同意停火至少六十天，他願將美烏討論的俄烏和平方案交付烏克蘭公民...

川澤今會面 川普：我不點頭 澤倫斯基就一無所有

烏克蘭總統澤倫斯基廿六日說，計畫廿八日與美國總統川普在佛州會談，討論戰後烏克蘭的安全保證和若干「敏感」問題。但川普廿六日...

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國途中表示，他將在加拿大停留期間與歐盟領袖視訊會談，隨後再與美國總統川普會面

川普、澤倫斯基會談前夕 基輔遇襲、數十萬人寒冬中斷電

俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力...

澤倫斯基12月28日會川普 將聚焦領土與安全保障議題

烏克蘭總統澤倫斯基計劃於28日在佛羅里達州與美國總統川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙；同時，美烏之間的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。