快訊

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

女粉悼念北捷英雄余家昶 五月天獻唱《勇敢》2.5萬人哭了

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／法新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國途中表示，他將在加拿大停留期間與歐盟領袖視訊會談，隨後再與美國總統川普會面。

⭐2025總回顧

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過通訊軟體向記者表示：「我們目前正搭機前往美國佛羅里達州。途中會在加拿大停留，屆時我將與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，並計畫與歐洲領袖線上會議。」

澤倫斯基計劃於28日在佛羅里達州與川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙。

澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。

澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。

另外，在川普和澤倫斯基會談前，俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力為之中斷。

對於俄羅斯的攻擊，澤倫斯基說，俄軍「無意結束戰爭，並試圖利用各種機會，讓烏克蘭承受更大苦難，同時加大對世界其他國家的壓力」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

「讓他們難堪」！川普喊話美司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

澤倫斯基12月28日會川普 將聚焦領土與安全保障議題

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

相關新聞

和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

烏克蘭和美國方面已經確認，澤倫斯基與川普將於12月28日在佛羅里達州會晤，討論旨在結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的20點計劃...

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國途中表示，他將在加拿大停留期間與歐盟領袖視訊會談，隨後再與美國總統川普會面

川普、澤倫斯基會談前夕 基輔遇襲、數十萬人寒冬中斷電

俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力...

澤倫斯基12月28日會川普 將聚焦領土與安全保障議題

烏克蘭總統澤倫斯基計劃於28日在佛羅里達州與美國總統川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙；同時，美烏之間的2...

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於美東時間28日與美國總統川普在佛州會晤，但就在會談前夕，首都基輔於當地時間27日清晨遭俄羅斯發...

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於28日與美國總統川普在佛州會晤，預料雙方將聚焦美國的安全保證。不過，川普26日接受POLITI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。