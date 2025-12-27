和平協議已完成約90%…川普、澤倫斯基28日會晤 美俄烏如何表態？

烏克蘭和美國方面已經確認，澤倫斯基與川普將於12月28日在佛羅里達州會晤，討論旨在結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的20點計劃。

白宮周五（12月26日）晚間表示，會晤定於當地時間周日下午3點舉行。

川普和澤倫斯基在會晤前有何表態？

澤倫斯基在訪美前告訴記者，和平協議已「完成約90%」。與此同時，這位烏克蘭總統補充了重要的兩點內容。首先，仍有「領土問題」需要討論。川普政府此前要求烏克蘭同意永久割讓部分被俄羅斯佔領的領土給莫斯科，而澤倫斯基則堅稱這是烏克蘭的底線。

其次，澤倫斯基對俄羅斯是否會同意該計劃，甚至是否會坐下來討論該計劃表示懷疑。

這位烏克蘭總統還表示，會談也將包含「經濟」要素，暗示烏克蘭和美國可能達成另一項貿易協議。

美國和烏克蘭此前就計劃簽署一項美烏礦產協議，將允許美國獲取烏克蘭稀土礦產等資源。然而今年2月底在澤倫斯基到訪白宮時，川普、澤倫斯基以及美國副總統范斯在媒體前爆發激烈爭執，此後澤倫斯基提前離開、雙方不歡而散。

莫斯科如何看美烏會談？

川普周五告訴媒體Politico，對於提交給俄羅斯總統普亭的和平提案，他作為美國總統將擁有最終決定權。「在我批准之前，他什麼都拿不到，」川普在接受Politico採訪時談到澤倫斯基時這樣說。

克里姆林宮發言人佩斯科夫向記者證實，俄羅斯政府官員已就會談與美國當局進行了接觸。佩斯科夫對此事僅表示：「雙方同意繼續對話。」

莫斯科一直要求烏克蘭放棄其在頓巴斯地區的剩餘領土，以此作為和平協議的先決條件。俄羅斯軍隊控制著盧甘斯克的大部分地區和頓涅茨克約70%的地區，這兩個地區共同構成頓巴斯地區。

歐洲是否將參與？

會晤前，澤倫斯基表示，他「希望歐洲方面參與其中」，但安排領導人面對面會晤的時間太倉促，因而無法安排歐洲領導人的參與。他說：「毫無疑問，我們必須在不久的將來找到某種形式，讓除了烏克蘭和美國之外，歐洲也能參與其中。」

歐盟一再強調，沒有歐洲方面的參與，歐洲的和平談判就無從談起。

歐盟委員會主席范德賴恩表示，她將於周六（12月27日）與澤倫斯基、川普等通話。

澤倫斯基以及德國總理梅爾茨也在佛羅里達會談前發出了團結一致的信號。

澤倫斯基在社交媒體平台X上寫道，他和德國總理梅爾茨已經進行了對話、協調立場，並表示「歐洲各國必須團結一致，捍衛我們的歐洲生活方式、國家獨立和歐洲和平。必須要實現和平。」

梅爾茨回覆道：「我們堅定地與您站在一起。強有力、協調一致的歐洲方案對於和平、自由與安全仍然至關重要。」他表示，將與美國伙伴密切協調，並隨時準備提供協助。

