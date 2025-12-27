澤倫斯基12月28日會川普 將聚焦領土與安全保障議題

烏克蘭總統澤倫斯基計劃於28日在佛羅里達州與美國總統川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙；同時，美烏之間的20點和平架構與安全保障協議也接近完成。

華府正致力推動結束俄羅斯對烏克蘭發動的全面戰爭。路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在宣布這次會面時表示，「很多事都可以在新年前決定」。

澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。

不過，川普在今天刊出的政治新聞網站Politico專訪中說：「只要我沒批准，他就什麼也沒有。所以我們等著看他端出什麼。」

澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。

由於過去曾有盟友保障失效的經驗，烏克蘭正尋求一份強而有力且具法律約束力的協議，以防俄羅斯未來進一步侵略。

澤倫斯基表示，他與川普的會面旨在「完善」草案內容，並討論有關烏克蘭經濟的潛在協議。

他補充說，目前還沒準備好透露訪問期間是否會簽署任何協議，但烏克蘭對此抱持開放態度。

川普表示，他相信這次會面將會順利進行，同時也預期「很快，只要我想」，就會與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。

領土問題仍是談判向前推進的一大障礙。

澤倫斯基在公布會議計畫時指出：「至於敏感議題，我們將討論頓巴斯（Donbas）和札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。當然我們也會討論其他問題。」

據法新社報導，俄國今天指控澤倫斯基及其歐盟支持者試圖「暗中破壞」由美國斡旋的停火計畫。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在俄國電視台上表示：「我們能否做出最後努力並達成協議，將取決於我們自身的努力和對方的政治意願。」

他表示，基輔及其支持者，尤其是歐盟內部那些不贊成達成協議的人，已加大力道試圖破壞談判。

他表示，這份有澤倫斯基參與擬定的提案，與美國和俄羅斯官員本月接觸時初步擬定的要點「截然不同」。

他說，任何協議都必須維持在川普和普亭8月在阿拉斯加會面時所設定的範圍內，否則「無法達成任何協議」。