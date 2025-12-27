快訊

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

撲倒女同事舔胸「留600萬提款卡」求原諒！還帶她去日本贖罪之旅

上山追雪還來得及！合歡山積雪超過9公分…遊客驚呼「像在歐洲」

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭機動火力小隊18日在東北部哈爾科夫地區的陣地準備執行任務。歐新社
烏克蘭機動火力小隊18日在東北部哈爾科夫地區的陣地準備執行任務。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於美東時間28日與美國總統川普在佛州會晤，但就在會談前夕，首都基輔於當地時間27日清晨遭俄羅斯發動大規模攻擊。市內傳出多起劇烈爆炸聲，目擊者表示防空系統啟動運作，烏軍則表示俄方正在發射飛彈。

⭐2025總回顧

路透與法新社報導，在社群媒體通訊平台Telegram上，非官方頻道通報首都基輔出現爆炸，軍方則指出，巡弋飛彈與彈道飛彈正在發射中。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則警告：「首都發生爆炸。防空部隊正在運作。請留在避難所內！」

烏克蘭空軍已發布全國性空襲警報，並在社群媒體上表示，無人機與飛彈正在包括首都基輔在內的多個地區上空活動。法新社記者在基輔聽到多起劇烈爆炸聲，部分伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘色。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 空襲

延伸閱讀

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

傳川普28日會晤澤倫斯基 地點選海湖俱樂部

相關新聞

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於美東時間28日與美國總統川普在佛州會晤，但就在會談前夕，首都基輔於當地時間27日清晨遭俄羅斯發...

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於28日與美國總統川普在佛州會晤，預料雙方將聚焦美國的安全保證。不過，川普26日接受POLITI...

烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

烏克蘭「基輔獨立報」等外媒報導，烏克蘭民調機構「烏克蘭社會與市場研究中心」（ＳＯＣＩＳ）日前公布最新民調，若舉行總統大選...

澤倫斯基訪美會川普 稱與美特使會談「有很好構想」

美國Axios新聞網廿六日引述烏克蘭官員報導，美國總統川普廿八日將在佛州海湖莊園和到訪的烏克蘭總統澤倫斯基會面。

休戰曙光？普亭不排斥與烏克蘭交換領土 俄媒：他要整個頓巴斯

俄羅斯主要報紙之一「工商日報」報導，俄國總統普亭24日告訴幾名俄國最重要企業家，他可能不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一...

澤倫斯基稱12月28日會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他計畫28日與美國總統川普（Donald Trum...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。