快訊

年末搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2710元 三星旗艦機直接折1萬1

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢！深夜300萬元交保畫面曝

善用「理工腦」考上公職死亡之組！她重整法條標籤分類…大學畢業就上榜

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在佛州海湖莊園出席耶誕夜晚宴。法新社
美國總統川普24日在佛州海湖莊園出席耶誕夜晚宴。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於28日與美國總統川普在佛州會晤，預料雙方將聚焦美國的安全保證。不過，川普26日接受POLITICO獨家專訪時，將自己定位成任何烏俄和平協議的最終裁決者，對澤倫斯基最新的示好態度顯得反應冷淡，並不急於表態支持。

⭐2025總回顧

根據報導，澤倫斯基向記者表示，他將攜帶一項新的20點和平計畫赴會，內容包括提議設立非軍事區。川普則直言：「在我批准之前，他什麼都沒有，所以我們就看看他到底帶來了什麼。」

川普有時似乎傾向於只要能結束戰爭、便可能轉而偏向俄羅斯，這番言論凸顯出烏克蘭的命運在很大程度上取決於澤倫斯基能否說服川普，相信基輔已做出足夠讓步。相較之下，俄羅斯幾乎未曾讓步，美方卻持續施壓澤倫斯基放棄原本的訴求，而川普也經常顯得對這類討價還價逐漸失去耐心。

儘管如此，川普仍認為他與澤倫斯基的會談將會順利且富有成效，也認為自己與俄羅斯總統普亭的互動同樣會進展良好。他進一步指出，預計「很快、只要我想」就會與普亭通話。

川普也證實，以色列總理內唐亞胡將於本周末前來拜訪。他說：「我要見澤倫斯基，畢比（內唐亞胡）也要來。他們都會來，他們全都會來。他們再次尊重我們的國家。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 川普

延伸閱讀

川普受訪披露反恐行動 「殲滅」奈及利亞境內IS營地

傳川普28日會晤澤倫斯基 地點選海湖俱樂部

澤倫斯基：近期將會川普推動戰事休止 諸多事務可望新年前定案

川普力挺 阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 牽動美中角力

相關新聞

澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於28日與美國總統川普在佛州會晤，預料雙方將聚焦美國的安全保證。不過，川普26日接受POLITI...

烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

烏克蘭「基輔獨立報」等外媒報導，烏克蘭民調機構「烏克蘭社會與市場研究中心」（ＳＯＣＩＳ）日前公布最新民調，若舉行總統大選...

澤倫斯基訪美會川普 稱與美特使會談「有很好構想」

美國Axios新聞網廿六日引述烏克蘭官員報導，美國總統川普廿八日將在佛州海湖莊園和到訪的烏克蘭總統澤倫斯基會面。

休戰曙光？普亭不排斥與烏克蘭交換領土 俄媒：他要整個頓巴斯

俄羅斯主要報紙之一「工商日報」報導，俄國總統普亭24日告訴幾名俄國最重要企業家，他可能不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一...

澤倫斯基稱12月28日會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他計畫28日與美國總統川普（Donald Trum...

傳川普28日會晤澤倫斯基 地點選海湖俱樂部

美國Axios新聞網記者芮維（Barak Ravid）在社群媒體X平台上引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普本月28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。