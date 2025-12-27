澤倫斯基攜新和平計畫赴美 川普態度冷淡稱須經他批准

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於28日與美國總統川普在佛州會晤，預料雙方將聚焦美國的安全保證。不過，川普26日接受POLITICO獨家專訪時，將自己定位成任何烏俄和平協議的最終裁決者，對澤倫斯基最新的示好態度顯得反應冷淡，並不急於表態支持。

根據報導，澤倫斯基向記者表示，他將攜帶一項新的20點和平計畫赴會，內容包括提議設立非軍事區。川普則直言：「在我批准之前，他什麼都沒有，所以我們就看看他到底帶來了什麼。」

川普有時似乎傾向於只要能結束戰爭、便可能轉而偏向俄羅斯，這番言論凸顯出烏克蘭的命運在很大程度上取決於澤倫斯基能否說服川普，相信基輔已做出足夠讓步。相較之下，俄羅斯幾乎未曾讓步，美方卻持續施壓澤倫斯基放棄原本的訴求，而川普也經常顯得對這類討價還價逐漸失去耐心。

儘管如此，川普仍認為他與澤倫斯基的會談將會順利且富有成效，也認為自己與俄羅斯總統普亭的互動同樣會進展良好。他進一步指出，預計「很快、只要我想」就會與普亭通話。

川普也證實，以色列總理內唐亞胡將於本周末前來拜訪。他說：「我要見澤倫斯基，畢比（內唐亞胡）也要來。他們都會來，他們全都會來。他們再次尊重我們的國家。」