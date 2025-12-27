聽新聞
澤倫斯基訪美會川普 稱與美特使會談「有很好構想」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國Axios新聞網引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普（左）本月28日將在佛羅里達州海湖俱樂部會晤烏國總統澤倫斯基（右）。美聯社
美國Axios新聞網廿六日引述烏克蘭官員報導，美國總統川普廿八日將在佛州海湖莊園和到訪的烏克蘭總統澤倫斯基會面。

澤倫斯基廿六日則在Ｘ發文，「我們已同意近期和川普總統開最高層級會議，許多事務可能在二○二六新年前做出決定」。但澤倫斯基未詳述具體時日。

美烏雙方談判代表日前在佛州邁阿密會談，提出旨在結束俄烏戰爭的廿點和平方案，並送交俄羅斯。克里姆林宮正進行分析，但尚未進一步置評。俄國外交部發言人沙卡洛娃廿五日說，邁向俄烏戰爭落幕的進展，目前雖緩慢但穩定推進。

另外，澤倫斯基廿五日說，此前已與美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納有「很好」的會談，涉及形式、會議及時間表，聚焦結束俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，共約一小時。

澤倫斯基在社媒寫道，「我們討論進行中工作的某些實質細節；有些好的新構想能致力達成一個共同結果與持久和平」。他並感謝上述兩位美國特使的「建設性做法、密集工作和親切言語」。

澤倫斯基還寫道，「我們正真的每周七天、一天廿四小時日以繼夜工作，好早日結束這場俄國對烏克蘭的殘酷戰爭，並確保所有文件及步驟都是切實可行、有效和可靠」。他並請威、庫兩人轉達，祝川普及其家人耶誕快樂。

澤、威、庫三人在上述會談中同意，烏克蘭談判代表、國安與國防委員會主席烏梅羅夫廿五日將再和這兩位美國特使會談。

