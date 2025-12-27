烏克蘭最新民調：若大選 澤倫斯基想連任不樂觀

烏克蘭「基輔獨立報」等外媒報導，烏克蘭民調機構「烏克蘭社會與市場研究中心」（ＳＯＣＩＳ）日前公布最新民調，若舉行總統大選，現任總統澤倫斯基與四星將領、前烏克蘭武裝部隊總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼將在第二輪決選時對決。

上述廿四日公布的民調顯示，若首輪投票時有十一位候選人，四十七歲的澤倫斯基將獲百分之廿二的選票，微幅領先扎盧茲尼的百分之廿一。百分之廿四點一的受訪者則尚未決定投票意向，比十月時的百分之廿一點一高。

該民調也顯示，若第一輪無人得票率過半而必須進入第二輪時，五十二歲的扎盧茲尼將以壓倒性差距當選，得票率將達百分之六十四，澤倫斯基的得票率則為百分之卅六。

但要是扎盧茲尼不參選，次輪可能由澤倫斯基與年僅卅九歲的烏克蘭國防部情報總局（ＧＵＲ）局長布達諾夫對決。屆時布達諾夫將以百分之五十六的得票率擊敗澤倫斯基的百分之四十四。這項民調對兩千名成年選民進行面對面調查。

扎盧茲尼在俄烏戰爭二○二二年爆發初期，前半年率烏軍抵抗入侵的俄軍，並成功守住首都基輔市，成為烏克蘭人心目中的「國民英雄」。但澤、扎兩人在這場戰爭期間漸漸失和，去年二月扎盧茲尼被澤倫斯基撤換，外放倫敦轉任駐英大使，此後外界就視扎盧茲尼為澤倫斯基的頭號政治對手。

烏克蘭憲法禁止國家在戰爭狀態下舉行選舉，原本應在去年五月任滿的澤倫斯基因此延任。根據美烏修訂的廿點俄烏和平方案，其中載明烏克蘭必須在簽署和平協議後盡快舉行大選。烏克蘭選委會廿三日恢復對全國合格選民的登記工作，被視為俄烏鏖戰近四年來恢復選務的第一步。