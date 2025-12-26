快訊

澤倫斯基稱12月28日會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障

中央社／ 基輔26日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他計畫28日與美國總統川普（Donald Trump）會晤，雙方將就烏克蘭領土問題與安全保障進行討論。

路透社報導，澤倫斯基表示：「這場會談的目標是盡可能把所有事情定案。」

美國Axios新聞網記者芮維（Barak Ravid）在社群媒體X平台上引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普本月28日將在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤澤倫斯基。

澤倫斯基今天稍早預告，他將於「近期」和川普會面，而且「許多事務有可能於新年前做出決定」。

美國與烏克蘭團隊在最近一輪的邁阿密會談中制定了旨在終結俄烏戰爭的20點和平計畫，並送至俄羅斯徵詢意見，不過莫斯科目前尚未針對新方案的細節發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

