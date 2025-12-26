傳川普28日會晤澤倫斯基 地點選海湖俱樂部

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國Axios新聞網記者芮維在社群媒體X平台上引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普本月28日將在佛羅里達州海湖俱樂部會晤烏國總統澤倫斯基。 美聯社
美國Axios新聞網記者芮維在社群媒體X平台上引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普本月28日將在佛羅里達州海湖俱樂部會晤烏國總統澤倫斯基。 美聯社

美國Axios新聞網記者芮維（Barak Ravid）在社群媒體X平台上引述烏克蘭官員的說法指出，美國總統川普本月28日將在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會晤烏國總統澤倫斯基

路透社目前無法查證這項說法的真實性。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早預告，他將於「近期」和川普（Donald Trump）會面，而且「許多事務有可能於新年前做出決定」。

美國與烏克蘭團隊在最近一輪的邁阿密會談中制定了旨在終結俄烏戰爭的20點和平計畫，並送至俄羅斯徵詢意見，不過莫斯科目前尚未針對新方案的細節發表評論。

烏克蘭成功在最新和平計畫草案中納入凍結前線，並刪除原本要求烏方正式放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的內容。

不過俄羅斯迄今幾乎未展現願意捨棄其強硬領土要求的傾向，因此最新和平計畫能否順利推動，目前仍懸而未決。

