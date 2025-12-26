澤倫斯基會美特使談和平 敏感議題盼會川普討論

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與美國總統川普特使魏科夫及女婿庫許納，就如何結束與俄羅斯之間的戰爭，進行約1小時會談。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台Telegram表示：「這是一場非常有益的對話，談了許多細節與不錯的構想。我們討論一些真正有益和平的新想法，內容涉及形式、會談，當然也包含時程。」

川普一直致力推動結束這場近4年的戰爭。過去幾周內，由魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（JaredKushner）主導的和平進程正緩步發展。

本週稍早，澤倫斯基提出一份20點和平方案的草案，他形容這是結束戰爭的主要架構。

美國先前與俄羅斯討論過一份28點計畫，外界普遍認為對莫斯科有利，因為內容要求烏克蘭割讓領土並限制其軍隊。澤倫斯基所提草案可說是精簡版。

然而，澤倫斯基指出，在新的20點草案中，關鍵的領土問題仍未解決。他補充表示，有必要與川普會面以討論其中最敏感議題。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，莫斯科正在研究俄羅斯特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）自美國帶回來的終戰文件。

白宮方面則尚未對此回應。

澤倫斯基表示，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）預計當天稍晚還會與美方代表再行協商。

澤倫斯基說：「我們終日努力，盡可能促使這場野蠻的俄羅斯侵略早日結束，並確保所有文件與步驟切實可行、有效且可靠。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

