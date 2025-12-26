聚焦結束俄烏戰爭 烏克蘭總統澤倫斯基：與美國特使有「非常好」會談
烏克蘭總統澤倫斯基25日說，此前已與美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納有「很好」的會談，涉及形式、會議及時間表，聚焦結束俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，共約1小時。
⭐2025總回顧
澤倫斯基在社媒TG寫道，「我們討論進行中工作的某些實質性細節；有些好的新構想能致力達成1個共同結果與持久和平」。他並感謝上述2位美國特使的「建設性做法、密集工作和親切言語」。
澤倫斯基還寫道，「我們正真的每周7天、1天24小時日以繼夜工作，好早日結束這場俄國對烏克蘭的殘酷戰爭，並確保所有文件及步驟都是切實可行、有效和可靠」。
澤、威、庫3人在上述會談中同意，烏克蘭談判代表、國安與國防委員會主席烏梅羅夫25日將再和這2位美國特使會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言