紐時：俄羅斯嘗到戰爭甜頭 難接受美烏新方案

紐約時報廿五日報導，俄羅斯在俄烏戰場上的斬獲讓克里姆林宮為之壯膽，且打勝仗也使莫斯科難以讓俄國民眾接受美烏的廿點新方案，因此克宮不太可能同意新方案。

莫斯科國際事務分析家諾莫夫在社媒ＴＧ發文批評新方案，指稱意圖昭然若揭，即先將這包裝為妥協方案推銷給美方，再將失敗的責任推給俄國。這簡直是莫大諷刺。

俄國分析家波夫特說，烏克蘭在新方案的領土或札波羅熱核電廠問題上未做出任何妥協，只要領土問題得不到解決，新方案就根本無法啟動。

近四年來的俄烏戰爭雖對俄國經濟及俄軍都造成巨大損失，但克宮似乎仍認為，能藉由戰爭攫取更多利益。俄國經濟正處於俄烏開戰以來最低點，利率創新高，經濟成長率也接近衰退。西方國家雖因俄國侵烏而祭出制裁，但分析家指出，俄國距離發生迫使克宮只能改變路線的經濟危機還很遠。

烏克蘭政治分析家費森科指出，俄國總統普亭不只無意結束這場戰爭，也無意在當前做出哪怕是微小的讓步。

對克宮來說，討論川普提出的和平方案純粹是一場策略遊戲，旨在與川普維持具建設性的關係，同時挑起美烏間的摩擦及矛盾。