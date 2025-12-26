美烏20點和平草案 領土與核電廠控制權無共識

烏克蘭總統澤倫斯基廿四日首次概述美烏討論的廿點俄烏和平方案重點。他表明，該提案可能成為未來結束俄烏戰爭的協議基礎。

在經歷數周談判，並修改此前被視為傾向支持多項俄羅斯主要訴求的廿八點方案為廿點方案後，澤倫斯基廿四日說，美烏在兩個關鍵點上仍未達成共識，即烏克蘭領土及札波羅熱核電廠的控制權。他呼籲與美國總統川普會談，以解決這些分歧。

外媒十一月下旬披露前述由川普政府和莫斯科討論的廿八點方案。俄國特使德米特里耶夫上周和美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納在美國佛州邁阿密會談，討論俄烏和平方案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿五日說，德米特里耶夫將從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件上呈俄國總統普亭；克宮正進行分析，將按他的決斷持續與美方溝通。

上述兩項方案的主要不同之處，包括烏克蘭武裝部隊規模的上限從六十萬員增至八十萬，增幅達三分之一；原本只寫烏克蘭將獲「可靠」的安全保障，但並未具體詳述，這次載明美國及其領導的北約（ＮＡＴＯ）和歐洲各國，將向烏克蘭提供和北約盟約第五條集體防禦相當的安全保障。

廿點方案還要求俄國在其所有必要法律與批准的文件中，正式確立不侵略歐洲及烏克蘭的政策，包含在俄國國會下議院「國家院」（國家杜馬）以壓倒性多數通過；該方案也未要求烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約，並讓烏克蘭在明確規定的時日成為歐盟正式會員國；該方案另要求烏克蘭必須在簽署協議後，盡快舉行總統大選。

彭博廿四日引述一位接近克宮的人士報導，俄方將尋求對上述廿點方案做關鍵的修改，包含再限縮烏克蘭武裝部隊的規模。

另外，俄烏兩軍於耶誕節前夕仍在前線交鋒。由於久攻烏東後勤樞紐波克羅夫斯克未果，俄軍加強對頓內次克州城鎮米爾諾格勒的攻勢。烏克蘭空降突擊兵第七軍團在社媒ＴＧ說，烏軍已加強防禦部署。