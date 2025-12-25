快訊

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

朱孝天為暴走道歉！抹黑相信音樂和阿信 認「情緒失控」：我會謹言慎行

便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

烏克蘭和平談判 俄羅斯外交部：緩慢穩定進行

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 圖／美聯社
俄羅斯總統普亭。 圖／美聯社

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天表示，俄國和美國就烏克蘭問題的和平談判進展緩慢，但仍穩定進行。

⭐2025總回顧

路透社報導，沙卡洛娃說道：「在解決烏克蘭衝突的談判進程中，我意指跟美國的談判進程，進展雖緩慢，但穩定進行。」

她還聲稱，西歐大國正試圖破壞談判進展，並建議美國反制這些舉措。

俄羅斯2022年2月下旬全面侵略烏克蘭的戰爭，迄今已持續3年10個月。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，克里姆林宮今天稍早指出，俄羅斯特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）已經把從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件提交俄國總統普亭（Vladimir Putin）。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我方正在分析德米崔耶夫提交給普亭的資料…根據國家元首的決定，我們將繼續與美國方面進行溝通。」

德米崔耶夫上週與美國特使魏科夫（SteveWitkoff）、美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）在佛羅里達州就烏克蘭和平計畫舉行會談。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭

延伸閱讀

英示警：俄明年恐升級對歐洲混合戰 促全民防衛

俄羅斯民調：多數民眾預計2026年結束俄烏戰爭

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

相關新聞

克宮：正分析調解文件 將根據普亭決定續對美溝通

克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，俄羅斯特使德米崔耶夫已將從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件提交總統普亭，克宮正進行分析...

教宗上任首篇耶誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天發表上任以來首篇耶誕文告，他呼籲俄羅斯與烏克蘭找到「勇氣」，啟動直...

澤倫斯基：中國衛星影像疑助俄羅斯鎖定攻擊目標

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯可能正在利用中國衛星提供的影像資訊，對烏國境內的...

澤倫斯基態度軟化 擬建烏東非軍事區 俄仍堅持完全控制

烏克蘭總統澤倫斯基23日說，為促成與俄國的和平協議，擬將烏軍由基輔控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄國也須...

烏美20點和平草案曝光 僅領土與核電廠控制權未談攏

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首度概述烏克蘭與美國討論的20點和平計畫草案要點。他表示，該...

和談陰影下迎耶誕 基輔街頭的節日與盼望

耶誕節前夕，戰火未歇的烏克蘭首都基輔，街頭仍悄然浮現節日氣息。聖索菲亞廣場外豎立大型耶誕樹，攤販販售熱紅酒與香料熱飲，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。