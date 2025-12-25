澤倫斯基：中國衛星影像疑助俄羅斯鎖定攻擊目標

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯可能正在利用中國衛星提供的影像資訊，對烏國境內的能源目標進行打擊。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，澤倫斯基說，他已聽取烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（OlehIvashchenko）的簡報。

伊瓦先科告訴澤倫斯基，俄羅斯正試圖讓其能源公司擺脫制裁。澤倫斯基強調，「我們正密切關注相關行為，並與合作夥伴一同努力，確保制裁壓力持續奏效，以免俄羅斯透過這類操弄從戰爭中獲利」。

澤倫斯基還說：「我們注意到，俄羅斯與一些中國實體的聯繫正日益加深，這些實體可能正在提供太空情報資訊。令人遺憾的是，中國針對烏克蘭領土的衛星影像，與俄羅斯對相應能源基礎設施的打擊存在關聯。」

澤倫斯基表示，計劃就此向盟友提出關切。

烏克蘭國家安全與國防委員會轄下的打擊虛假訊息中心（Center for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）表示，中國「實際上可能從戰爭的持續中獲益」，因為這將使俄羅斯變得虛弱且對北京產生依賴，同時也會消耗歐洲的力量。

早在10月，烏克蘭對外情報機構官員亞歷山德羅夫（Oleh Aleksandrov）便說，中國正在向俄羅斯提供衛星影像資料。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對這類說法回應道，俄羅斯本身就具備對烏克蘭作戰所需的太空能力。