俄羅斯民調：多數民眾預計2026年結束俄烏戰爭

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯民調研究中心（VTsIOM）今天公布的調查顯示，多數俄羅斯人預計2026年將結束與烏克蘭的戰爭。

綜合路透社與烏克蘭「基輔獨立報」（The KyivIndependent）報導，根據全俄羅斯民調研究中心調查，過半數的俄羅斯人（55%）預計對烏克蘭的戰爭將於2026年結束，並且希望回歸「正常生活」。

全俄羅斯民調研究中心還指出，79%的受訪者信任俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），有74%受訪者支持其外交政策。

全俄羅斯民調研究中心副主任馬莫諾夫（MikhailMamonov）在年終記者會上表示，在1600名受訪者中，有70%認為對俄羅斯而言2026年將是比今年更「成功」的一年。

