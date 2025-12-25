態度軟化 澤倫斯基擬建烏東非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日說，為促成與俄國的和平協議，擬將烏軍由基輔控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄國也須將頓內次克同樣範圍內的俄軍撤出。

這是澤倫斯基對頓內次克領土問題的最具體提案，顯示他願意就此妥協。不過，由於俄國堅持完全控制頓內次克，俄國總統普亭宣稱烏軍若不撤離，俄軍就把當地打下來。這顯示俄烏雙方仍有巨大分歧。

針對頓內次克控制權，俄國最初提議用烏克蘭其他被俄軍控制領土，交換頓內次克尚未遭俄軍占領區，卻遭烏克蘭以不能割讓任何未被占領領土為由拒絕。俄國與美國十一月提出的方案，也建議烏軍自頓內次克後撤，成立中立非軍事緩衝區。

提案國際部隊進駐緩衝區

澤倫斯基版草案則將非軍事區擴大，俄烏均自控制區撤出，未來由國際部隊進駐緩衝區，並將非軍事區內的俄烏隔開。

澤倫斯基說，如果烏克蘭準備從其控制的頓內次克地區撤退五公里、十公里或四十公里，那麼俄國也必須「相應地撤退五公里、十公里或四十公里」。

澤倫斯基還說，設立非軍事區須經全民公投批准。

這項提案是美烏廿點和平計畫之一部份，內容涵蓋領土安排、防止俄國再次入侵的安全保障及戰後重建計畫。澤倫斯基說美國正向俄國提交新草案，最快廿四日能獲得對方回應。

澤倫斯基說，計畫各項要點「大部分反映烏美共同立場」，但紐約時報指出，美烏對於頓內次克烏克蘭控制區的歸屬，以及俄國占領的札波羅熱核電廠控制權兩項問題上無法形成共識。

俄拒還核電廠 談判難進展

基輔已提議與美國共管這座核電廠，還說可在俄國控制的電廠周遭建立自由經濟區。雖然美方建議由華府、基輔及莫斯科共同管理核電廠並分享利潤，但基輔不同意和莫斯科能源交易。

即使華府接受妥協方案，莫斯科卻很可能拒絕。俄國堅持全面軍事接管頓內次克，排除將核電廠歸還基輔。一名克里姆林宮資深官員說，最新一輪美烏和談「沒有建設性」，讓談判取得進展的機會變得渺茫。

澤倫斯基則說，為避免激怒美國總統川普，莫斯科不會拒絕提案，「若他們試圖阻撓一切，川普總統不得不大幅強化我們武裝，並對其祭出一切可能制裁」。談到可能的和平協議時，他說，「我們離敲定最終文件明顯更進一步」。

自由經濟區 用礦產吸美企

計畫還說烏克蘭將在和平協議簽署後儘快舉行大選。澤倫斯基任期原於去年五月到期，因俄國入侵實施戒嚴而延長。

至於澤倫斯基稱非軍事區為「自由經濟區」，是迎合川普的商業思維，以及利用豐富礦產資源吸引美企。其他包括烏軍在承平時期維持八十萬兵力並由西方提供資金，成立由歐洲卅國組成的「自願者聯盟」進行軍事支援，及美國雙邊安全保證。