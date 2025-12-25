烏東重要據點失守 危及「堡壘帶」

烏克蘭軍方廿三日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進一步威脅烏東防禦體系的關鍵城市。

路透與紐約時報報導，希維爾斯克戰前人口約一萬人，因位處高地，長期被視為烏東頓內次克州烏控區的重要據點，是通往烏克蘭在當地最後兩個戰略城鎮的必經之路。俄方雖在本月稍早宣布已占領該城，但當時遭烏方否認。

烏克蘭總參謀部如今發布聲明表示，「侵略者能夠推進，是因擁有兵力優勢，並在惡劣天候條件下派出小型突擊小組持續施壓」，並強調部隊撤離是為了保全官兵生命與軍事資源，同時也重創進攻俄軍。

烏軍表示，部隊持續對希維爾斯克施壓，繼續嘗試切斷城內俄軍後勤補給線，而前烏東後勤樞紐波克羅夫斯克周邊，目前仍處激烈交戰狀態。

不過，希維爾斯克失守將加大烏軍在該區其餘防線的壓力，並且讓俄軍得以進逼以西約卅公里的戰略重鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。斯拉夫揚斯克是烏東頓巴斯地區所謂「堡壘帶」城市群的北部支點之一，俄方已經要求烏方在結束戰爭前交出該地區。

另一方面，烏克蘭官員表示，俄羅斯廿三日發動大規模攻擊，造成全境至少三人喪生；烏克蘭空軍指出，俄羅斯這次攻擊動用了六三五架無人機及卅八枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，耶誕節前的空襲，顯示俄國無意結束侵略。

俄羅斯軍方稱，已使用遠程無人機與極音速飛彈對軍事與能源設施發動大規模攻擊。烏克蘭總理思維里登科表示，西部能源設施受到的影響最大。

俄軍最近幾周在東部戰場已加快推進的步伐，聲稱占領哈爾科夫州與第聶伯羅彼得羅夫斯克州定居點。