聽新聞
0:00 / 0:00

烏東重要據點失守 危及「堡壘帶」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
在這張俄羅斯國防部新聞處11日提供的影片截圖中，俄軍士兵在烏克蘭頓內次克州希維爾斯克手持俄羅斯國旗和部隊旗幟。美聯社
在這張俄羅斯國防部新聞處11日提供的影片截圖中，俄軍士兵在烏克蘭頓內次克州希維爾斯克手持俄羅斯國旗和部隊旗幟。美聯社

烏克蘭軍方廿三日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進一步威脅烏東防禦體系的關鍵城市。

⭐2025總回顧

路透與紐約時報報導，希維爾斯克戰前人口約一萬人，因位處高地，長期被視為烏東頓內次克州烏控區的重要據點，是通往烏克蘭在當地最後兩個戰略城鎮的必經之路。俄方雖在本月稍早宣布已占領該城，但當時遭烏方否認。

烏克蘭總參謀部如今發布聲明表示，「侵略者能夠推進，是因擁有兵力優勢，並在惡劣天候條件下派出小型突擊小組持續施壓」，並強調部隊撤離是為了保全官兵生命與軍事資源，同時也重創進攻俄軍。

烏軍表示，部隊持續對希維爾斯克施壓，繼續嘗試切斷城內俄軍後勤補給線，而前烏東後勤樞紐波克羅夫斯克周邊，目前仍處激烈交戰狀態。

不過，希維爾斯克失守將加大烏軍在該區其餘防線的壓力，並且讓俄軍得以進逼以西約卅公里的戰略重鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。斯拉夫揚斯克是烏東頓巴斯地區所謂「堡壘帶」城市群的北部支點之一，俄方已經要求烏方在結束戰爭前交出該地區。

另一方面，烏克蘭官員表示，俄羅斯廿三日發動大規模攻擊，造成全境至少三人喪生；烏克蘭空軍指出，俄羅斯這次攻擊動用了六三五架無人機及卅八枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，耶誕節前的空襲，顯示俄國無意結束侵略。

俄羅斯軍方稱，已使用遠程無人機與極音速飛彈對軍事與能源設施發動大規模攻擊。烏克蘭總理思維里登科表示，西部能源設施受到的影響最大。

俄軍最近幾周在東部戰場已加快推進的步伐，聲稱占領哈爾科夫州與第聶伯羅彼得羅夫斯克州定居點。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯拚10年內在月球設核電廠 支援探測及國際合作

美禁大陸無人機 台美有望擴大合作…漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

相關新聞

被烏克蘭拘押…2名北韓戰俘親筆信曝光 「盼投誠南韓」展開新生活

根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新...

烏東重要據點失守 危及「堡壘帶」

烏克蘭軍方廿三日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進...

態度軟化 澤倫斯基擬建烏東非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日說，為促成與俄國的和平協議，擬將烏軍由基輔控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄國也須...

莫斯科兩員警被炸死 案發現場鄰近俄軍將領遇刺處

俄羅斯調查委員會今天透過聲明指出，莫斯科夜間發生爆炸事件，導致兩名當時試圖攔查可疑人士的員警及另外一人身亡；案發地點靠近...

CNN：烏克蘭男性不願上戰場 數萬人冒險偷渡出境

有線電視新聞網(CNN)22日報導，原本在基輔開計程車的34歲烏克蘭男子平哈索夫，在羅馬尼亞邊境小鎮西蓋圖馬爾馬切伊受訪...

烏軍承認撤出希維爾斯克 俄軍再下一城逼近東部「堡壘帶」防線

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。