快訊

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基公布了由美國主導的最新俄烏和平計畫草案，烏方成功讓部分自身訴求納入新版內容，但東部爭議領土的控制權以及俄羅斯是否會接受這些條款，仍懸而未決。

⭐2025總回顧

法新社報導，美國與烏克蘭談判代表上週末在邁阿密會談後，已更接近敲定一項20點計畫。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯目前正在檢視這份新方案，預計今天做出回應。

不過克里姆林宮（Kremlin）不太可能放棄其強硬的領土訴求，包含要求烏克蘭自烏國東部完全撤軍；澤倫斯基也坦言，他對文件部分內容並不滿意。

但烏克蘭確實成功刪除了一些不利烏方的原版方案要求，包括烏軍必須立即撤出頓內茨克州（Donetsk）、俄軍占領區獲承認為俄羅斯領土、烏國需正式放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等；新計畫也同意烏軍可維持現行80萬人的規模。

另一方面，儘管新計畫並未明文規定，它仍為烏克蘭日後部分撤軍鋪路，包含撤出烏方掌控的20%頓內茨克州領土，並在這些地區設置非軍事區。

澤倫斯基昨天在基輔召開記者會，向媒體說明這份最新計畫並指出：「在頓內茨克州、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson），和平協議簽署當日的軍隊部署線將被視為實際接觸線。」

「一個工作小組將召開會議，決定終結衝突所需的軍隊重新部署安排，以及劃定未來可能設置的特殊經濟區範圍。」

新計畫似乎將為烏克蘭先前不願接受的條件開路，包括撤軍及設置非軍事區。

澤倫斯基提到，俄羅斯希望烏克蘭撤出頓內茨克州，美國則試圖尋找折衷辦法，「他們正在討論建立非軍事區或自由經濟區，希望找到雙方都能接受的方案」。

儘管如此，美聯社報導，談判核心仍是頓內茨克州、盧甘斯克州的領土爭端，澤倫斯基指這是「最棘手問題」，相關事務將在領導人層級進行討論。

美方提議將這些地區變成自由經濟區，烏克蘭則堅持任何相關安排都需經過公投表決；烏方也要求該地區去軍事化，並由國際部隊進駐以確保局勢穩定。

烏克蘭也建議，遭俄軍占領並負責管理札波羅熱核電廠的安赫德市（Energodar）可成為非軍事區。

新計畫還包含美國、烏克蘭及俄羅斯共同管理札波羅熱核電廠，但澤倫斯基表明，他反對俄方參與任何與該設施相關的監管工作。

他也提到，烏克蘭只有在和平協議簽署後才會舉行總統大選。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 美國

延伸閱讀

CNN：烏克蘭男性不願上戰場 數萬人冒險偷渡出境

美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

相關新聞

被烏克蘭拘押…2名北韓戰俘親筆信曝光 「盼投誠南韓」展開新生活

根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新...

莫斯科兩員警被炸死 案發現場鄰近俄軍將領遇刺處

俄羅斯調查委員會今天透過聲明指出，莫斯科夜間發生爆炸事件，導致兩名當時試圖攔查可疑人士的員警及另外一人身亡；案發地點靠近...

CNN：烏克蘭男性不願上戰場 數萬人冒險偷渡出境

有線電視新聞網(CNN)22日報導，原本在基輔開計程車的34歲烏克蘭男子平哈索夫，在羅馬尼亞邊境小鎮西蓋圖馬爾馬切伊受訪...

烏軍承認撤出希維爾斯克 俄軍再下一城逼近東部「堡壘帶」防線

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進...

學者：俄烏和談牽動台海 中國大陸不可能承認割讓領土

俄烏戰事和談膠著，烏克蘭政治研究專家指，中國若對俄施壓，3至6個月內可能促成停火；但中國不太可能支持重畫國界或承認割讓領...

美情報揭普亭野心 仍欲奪烏克蘭全境 與和談說法不同調

美國最新情報評估顯示，俄羅斯總統普亭並未改變其對烏克蘭戰爭的核心戰略目標。多名熟悉美國情報運作的人士指出，華府長期判斷俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。