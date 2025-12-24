快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

被烏克蘭拘押…2名北韓戰俘親筆信曝光 「盼投誠南韓」展開新生活

中央社／ 首爾24日綜合外電報導
根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新生活」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新生活」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新生活」。

⭐2025總回顧

這兩名北韓士兵1月在俄烏戰場受傷遭俘虜後，被基輔扣押至今。先前已有媒體報導，他們尋求投誠南韓。「民族之魂聯合組職」（Gyeore-eol NationUnited，GNU）本週與法新社分享的這封簽名信，是兩人首次自述意願。

信中兩人感謝替他們奔走的人「鼓舞了我們」，使他們不將自身經歷「視為悲劇，而是新生命的開始」；如今兩人「深信自己不再孤單，並視南韓人為父母和手足，而決定投入他們的懷抱」。

根據南韓憲法，北韓人也屬於其公民。首爾已表示，這項原則適用於在烏克蘭被俘的任何北韓軍人。南韓外交部並曾呼籲基輔勿「違反北韓戰俘意願強行將他們遣返回國」，若他們希望前往南韓，請求基輔予以尊重。

南韓國家情報院（NIS）曾指出，北韓命令士兵寧可自盡也不能被俘。2月曾訪問烏克蘭並與這兩位北韓士兵見過面的南韓國會議員柳勇元（Yu Yong-weon，譯音）也說，若將兩人遣返北韓等同「判死刑」。

根據南韓政府與西方情報單位的說法，俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭近4年來，北韓已派遣數千名士兵支援俄國；且據南韓估計，其中至少已有600人死亡、數千人受傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 北韓 南韓

延伸閱讀

23年來首次超越南韓！台灣人均GDP排亞洲第4 也領先日本

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

帶女兒金朱愛同行！金正恩揭幕北韓豪華度假村 專家分析背後算盤

相關新聞

被烏克蘭拘押…2名北韓戰俘親筆信曝光 「盼投誠南韓」展開新生活

根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新...

莫斯科兩員警被炸死 案發現場鄰近俄軍將領遇刺處

俄羅斯調查委員會今天透過聲明指出，莫斯科夜間發生爆炸事件，導致兩名當時試圖攔查可疑人士的員警及另外一人身亡；案發地點靠近...

CNN：烏克蘭男性不願上戰場 數萬人冒險偷渡出境

有線電視新聞網(CNN)22日報導，原本在基輔開計程車的34歲烏克蘭男子平哈索夫，在羅馬尼亞邊境小鎮西蓋圖馬爾馬切伊受訪...

烏軍承認撤出希維爾斯克 俄軍再下一城逼近東部「堡壘帶」防線

烏克蘭軍方23日表示，已自飽受戰火蹂躪的東部城鎮希維爾斯克（Siversk）撤出部隊。與此同時，俄羅斯軍隊正發動攻勢，進...

學者：俄烏和談牽動台海 中國大陸不可能承認割讓領土

俄烏戰事和談膠著，烏克蘭政治研究專家指，中國若對俄施壓，3至6個月內可能促成停火；但中國不太可能支持重畫國界或承認割讓領...

美情報揭普亭野心 仍欲奪烏克蘭全境 與和談說法不同調

美國最新情報評估顯示，俄羅斯總統普亭並未改變其對烏克蘭戰爭的核心戰略目標。多名熟悉美國情報運作的人士指出，華府長期判斷俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。