被烏克蘭拘押…2名北韓戰俘親筆信曝光 「盼投誠南韓」展開新生活

根據法新社見過的信件內容，烏克蘭拘押的2名北韓戰俘10月底致函南韓人權團體「民族之魂聯合組職」，表達希望能在南韓展開「新生活」。

這兩名北韓士兵1月在俄烏戰場受傷遭俘虜後，被基輔扣押至今。先前已有媒體報導，他們尋求投誠南韓。「民族之魂聯合組職」（Gyeore-eol NationUnited，GNU）本週與法新社分享的這封簽名信，是兩人首次自述意願。

信中兩人感謝替他們奔走的人「鼓舞了我們」，使他們不將自身經歷「視為悲劇，而是新生命的開始」；如今兩人「深信自己不再孤單，並視南韓人為父母和手足，而決定投入他們的懷抱」。

根據南韓憲法，北韓人也屬於其公民。首爾已表示，這項原則適用於在烏克蘭被俘的任何北韓軍人。南韓外交部並曾呼籲基輔勿「違反北韓戰俘意願強行將他們遣返回國」，若他們希望前往南韓，請求基輔予以尊重。

南韓國家情報院（NIS）曾指出，北韓命令士兵寧可自盡也不能被俘。2月曾訪問烏克蘭並與這兩位北韓士兵見過面的南韓國會議員柳勇元（Yu Yong-weon，譯音）也說，若將兩人遣返北韓等同「判死刑」。

根據南韓政府與西方情報單位的說法，俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭近4年來，北韓已派遣數千名士兵支援俄國；且據南韓估計，其中至少已有600人死亡、數千人受傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980