莫斯科兩員警被炸死 案發現場鄰近俄軍將領遇刺處

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫中將本月22日遇刺。圖／新華社
俄羅斯調查委員會今天透過聲明指出，莫斯科夜間發生爆炸事件，導致兩名當時試圖攔查可疑人士的員警及另外一人身亡；案發地點靠近一名俄軍將領本週稍早遇刺的現場。

法新社報導，負責調查重大犯罪事件的俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）在聲明中表示，當員警接近這名可疑人士，「爆炸裝置隨即引爆」。

另有一人也遭波及喪命，但委員會未透露此人身分。

這起爆炸案的現場離一名俄羅斯將領本週稍早遇刺的地點不遠。

稍早在通訊軟體Telegram發布的聲明談到，調查人員正在勘查現場，並進行包括「醫學鑑定和爆炸物鑑識」在內的分析作業。

根據俄羅斯電視台播出的畫面，現場已拉起封鎖線並有大批警力駐守，且目擊者指出爆炸是在凌晨1時30分左右發生。

爆炸現場鄰近俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將本月22日遇刺的地點，他是被設置在座車底部的炸彈炸死。

自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，基輔多次被控襲擊位於俄國境內或烏國被占領區的俄軍官員及親克里姆林宮（Kremlin）人士。

烏克蘭當局已承認部分攻擊案是他們所為，但尚未對薩爾瓦羅夫遇刺一事發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

